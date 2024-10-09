У відомого швейцарського гірськолижника виявили рак

Відомий швейцарський гірськолижник Нільс Хінтерманн сьогодні скликав спеціальну прес-конференцію, на якій оголосив про те, що пропустить весь сезон-2024/25.

Про це повідомляє Neveitalia.

Причиною такого рішення 29-річного спортсмена є рак лімфовузлів, який у нього виявили недавно після тренувального збору в Південній Америці. Хінтерманн помітив набряки на шиї, після чого звернувся до лікарів, які і діагностували рак.

Спортсмену негайно призначили курс променевої та хіміотерапії. Прогнози лікарів оптимістичні, оскільки захворювання було виявлено на ранній стадії.

Очікується, що лікування займе приблизно півроку, що дає швейцарцю високі шанси на нормальну підготовку до олімпійського сезону-2025/26.

Хінтерманн виступає на Кубку світу з гірських лиж з 2016 року, на його рахунку 3 перемоги та 7 подіумів на етапах Кубку світу. Брав участь у Олімпіаді 2022 року у Пекіні, де показав 16-й результат у швидкісному спуску.