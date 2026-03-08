Стрибки з трампліна. Україна – 12-та в командному турнірі в Лахті, перемога Австрії

Збірна України зі стрибків на лижах з трампліна в особі Віталія Калініченка та Євгена Марусяка посіла 12 місце в парному командному турнірі (SuperTeam) на етапі Кубку світу в фінському Лахті. Наша команда припинила боротьбу в другій з трьох спроб.

Впевнену перемогу здобув австрійський дует Ян Хьорль/Даніель Чофеніг. Вони на 21,8 бала випередили словенський дует Анже Ланішек/Доме Превц. Топ-3 несподівано замкнули господарі, Ніко Кютосахо і Антті Аалто.

Зазначимо, що дискваліфікації отримали збірні Казахстану та одні з головних фаворитів, японці.

Підсумкові результати:

Напередодні другий особистий турнір у Лахті виграв Чофеніг. Наступний етап Кубку світу відбудеться 13 – 15 березня у норвезькому Холменколлені.