Гірські лижі. Бротен відкрив сезон перемогою в Зольдені

У неділю, 25 жовтня, стартував сезон-2026/27 у чоловічому Кубку світу з гірськолижного спорту. Перший старт, гігантський слалом у австрійському Зольдені, виграв представник Бразилії, Лукас Бротен.

Чинний олімпійський чемпіон у гіганті випередив двох представників Швейцарії – Лоїка Мейяра та володаря Кубка світу, Марко Одерматта. Найкращим із господарів став Рафаель Хаазер, який завдяки найкращому чистому часу другої спроби прорвався з 20 місця на п'яте.

Підсумкові результати:

Напередодні жіночий гігант у Зольдені виграла американка Пола Мольцан, яка всього на 0,01 секунди випередила Лару Кольтурі. Наступний етап Кубку світу відбудеться 14-15 листопада у фінському Леві. У його рамках відбудуться чоловічий і жіночий слаломи.