Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Лижі

Гірські лижі. Бротен відкрив сезон перемогою в Зольдені

Олег Дідух — 25 жовтня 2026, 15:20
Гірські лижі. Бротен відкрив сезон перемогою в Зольдені
Лукас Бротен
Getty Images

У неділю, 25 жовтня, стартував сезон-2026/27 у чоловічому Кубку світу з гірськолижного спорту. Перший старт, гігантський слалом у австрійському Зольдені, виграв представник Бразилії, Лукас Бротен.

Читайте також :
Лукас Бротен – новий герой Бразилії: складне дитинство, завершення кар’єри в 23 роки та історичне золото Олімпіади

Чинний олімпійський чемпіон у гіганті випередив двох представників Швейцарії – Лоїка Мейяра та володаря Кубка світу, Марко Одерматта. Найкращим із господарів став Рафаель Хаазер, який завдяки найкращому чистому часу другої спроби прорвався з 20 місця на п'яте.

Підсумкові результати:

Напередодні жіночий гігант у Зольдені виграла американка Пола Мольцан, яка всього на 0,01 секунди випередила Лару Кольтурі. Наступний етап Кубку світу відбудеться 14-15 листопада у фінському Леві. У його рамках відбудуться чоловічий і жіночий слаломи.

Марко Одерматт Кубок світу з гірських лиж Лукас Бротен

Кубок світу з гірських лиж

Гірські лижі. Мольцан розпочала сезон із першої в кар’єрі перемоги на Кубку світу
Кому Шиффрін подарує титул? Прев’ю Кубку світу-2026/27 з гірських лиж
Зіркова гірськолижниця повернеться на Кубок світу після майже 3-річної перерви
Ще одна зіркова гірськолижниця пропустить старт Кубку світу-2026/27
Шиффрін здивувала своїми планами на новий сезон

Останні новини