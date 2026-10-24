Гірські лижі. Мольцан розпочала сезон із першої в кар’єрі перемоги на Кубку світу

У суботу, 24 жовтня, жіночим гігантом у австрійському Зольдені стартував Кубок світу-2026/27 з гірських лиж. Першу гонку нового сезону виграла американка Пола Мольцан, для якої це перша в кар'єрі перемога на Кубку світу.

Вона всього на 0,01 секунди випередила албанку італійського походження Лару Кольтурі. Топ-3 замкнула німкеня Емма Айхер.

Легендарна американка Мікаела Шиффрін, яка лідирувала після першої спроби, в підсумку відступила аж на сьоме місце. Поза подіумом також опинилися швейцарка Каміль Раст і шведка Сара Хектор, які йшли у топ-3 після першої спроби.

Підсумкові результати:

У неділю, 25 жовтня, в Зольдені відбудеться чоловічий гігант. Початок першої спроби – об 11:00 за київським часом.