Марусяк пропускає етап у Руці, Шиффрін іде за сотою перемогою. Анонс лижного вікенду

Стрибки з трампліна

Старти тижня:

Субота, 30 листопада

18:00 | Рука (Фінляндія), HS 142, особистий турнір

Неділя, 1 грудня

16:15 | Рука (Фінляндія), HS 142, особистий турнір

Кубок світу зі стрибків з трампліна, як і представники інших північних дисциплін лижного спорту, наприкінці листопада за традицією відправився у фінську Руку/Куусамо. Для стрибунів дана локація вже давно заробила собі стійку репутацію найбільш проблемної з точки зору погоди в Кубку світу. Проте прибирати її з календаря чи переставляти на інший часовий слот Міжнародна лижна федерація (FIS) надалі не хоче: занадто сильно тримаються за формат Nordic Opening, коли в одній локації на початку сезону змагаються стрибуни, двоборці та лижники-гонщики.

І цього року прогноз погоди на вікенд у Руці знову несприятливий. Тому варто чекати переносів, скасувань та змагань в умовах вітрової лотереї з непередбачуваними результатами – стандартний набір для Куусамо. Головне, щоб обійшлося без важких падінь та травм спортсменів.

Skijumping.pl

Як і було заплановано ще перед стартом сезону, вдруге поспіль пропускає етап у Руці збірна України на чолі з Євгеном Марусяком. Підопічні Володимира Бощука планують повернутися на Кубок світу вже на наступному етапі в польській Віслі (6 – 8 грудня), більше пропусків на першу половину сезону не заплановано.

Що стосується змін у складі команд порівняно зі стартовим етапом у Ліллехаммері, то їх небагато. Якуб Вольни замінить у п’ятірці збірної Польщі Мацея Кота, а це значить, що Пьотр Жила залишається у резерві як мінімум до домашнього етапу в Віслі. Також варто зазначити, що Вольни повертається на Кубок світу після пропуску всієї другої половини минулого сезону. Нагадаємо, тоді Якуб дозволив собі публічно розкритикувати тренерський штаб резерву збірної Польщі, за що його відсторонили від команди. Проте, схоже, сторони вирішили перегорнути цю сторінку, і Вольни отримав новий шанс.

Гірські лижі

Старти тижня:

Субота, 30 листопада

17:00/20:00 | Кіллінгтон (США), гігантський слалом, жінки

Неділя, 1 грудня

17:00/20:00 | Кіллінгтон (США), слалом, жінки

Кубок світу з гірських лиж після стартових етапів у Зольдені, Леві та Гурглі розділився, і наступного разу чоловіки та жінки перетнуться вже на фіналі Кубку світу в Сан Веллі (США). Ну а цього тижня у жінок розпочинається тритижневе північноамериканське турне, першою його частиною буде технічний етап у Кіллінгтоні.

Головна інтрига етапу – чи зможе Мікаела Шиффрін здобути свою ювілейну, соту перемогу на Кубку світу вже цього тижня? На даний момент на рахунку зіркової американки 99 перемог і чудовий шанс відсвяткувати ювілей на домашній трасі.

x.com/fisalpine

Стосунки Шиффрін з трасою в Кіллінгтон, до речі, дуже непрості. У гіганті на "Суперстарі" Мікаела не перемагала жодного разу, зате в слаломі – 6 перемог у 7 стартах. Єдина поразка датована листопадом 2022 року, коли американка фінішувала п’ятою, а перше місце розділили Венді Холденер і Анна Свенн Ларссон. Для обох це були перші в кар’єрі перемоги в слаломі на Кубку світу.

Повертається на Кубок світу Елізабет Каппаурер. Багатостраждальна австрійська гігантистка пропустила відкриття сезону в Зольдені через травму коліна, яка вона отримала на початку жовтня.

Другою зупинкою північноамериканського турне у жінок має бути етап у канадському Мон Тремблані, який має пройти 7-8 грудня та складатиметься з двох гігантів. Проте над вікендом у Канаді нависла загроза скасування через відсутність снігу. FIS переніс проведення технічного контролю траси на суботу, 30 листопада. Саме цього дня і має бути ухвалене остаточне рішення.

У чоловіків північноамериканське турне цього року складатиметься лише з одного етапу в Бівер Кріку, який відбудеться 6-8 грудня. Цього тижня чоловіки змагатися не будуть. Не зважаючи на паузу в Кубку світу, одна важлива новина зі світу чоловічих гірських лиж все ж з’явилася: у віці 33 років про завершення кар’єри оголосив Бостьян Кліне. Словенець так і не зумів відновитися після важких травм, які отримав навесні 2022 року підчас тренування в Селла Невеа. Тоді він отримав багаточисельні переломи ноги, зокрема – мало- та великогомілкової кісток. Впродовж наступних 12 місяців Кліне переніс 6 операцій, проте повернутися у спорт так і не зміг.

Італійський слаломіст Томмазо Сала тиждень тому порвав хрестоподібні зв’язки коліна та вибув до кінця сезону. Нещодавно він переніс операцію та тепер відновлюється з мотивацією відібратися на домашню Олімпіаду 2026 року в Мілані та Кортіні д’Ампеццо.

Лижні гонки

Старти тижня:

П’ятниця, 29 листопада

11:00 | Рука (Фінляндія), розділка, 10 км, класика, жінки

13:40 | Рука (Фінляндія), розділка, 10 км, класика, чоловіки

Субота, 30 листопада

12:30 | Рука (Фінляндія), спринт, класика, чоловіки/жінки

Неділя, 1 грудня

10:30 | Рука (Фінляндія), масстарт, 20 км, вільний стиль, чоловіки

12:25 | Рука (Фінляндія), масстарт, 20 км, вільний стиль, жінки

Для лижників-гонщиків етап у Руці, на відміну від стрибунів, буде першим у сезоні. Як уже зазначалося у прев’ю Кубку світу-2024/25, FIS вирішив перенести спринти на розширених етапах Кубку світу з п’ятниці на суботу. І, хоча таке рішення виглядає вдалим з точки зору телетрансляцій, багато хто побоюється, що воно може відлякувати спринтерів від участі у п’ятничних дистанційних гонках – у даному випадку, розділки на 10 км класикою. Тому, буде дуже цікаво оцінити стартовий протокол гонок з роздільним стартом, які відкриватимуть сезон у п’ятницю, 29 листопада.

Що стосується складу учасників, то зіркових втрати доволі багато. Наприклад, господарі, збірна Фінляндії, не зможе розраховувати на одного з лідерів команди, Пертту Хювярінена, який підвернув ногу та пошкодив зв’язки. Він пропустить перші два етапи Кубку світу – в Руці та Ліллехаммері.

Ще не відновився після перелому ноги італійський спринтер Сімоне Мочелліні. Шкода, оскільки він явно тяжіє саме до класики, в спринт у Руці завжди відбувається саме цим стилем пересування. Не побачимо ми в Руці і Петтера Нортуга, який через травму спини втратив можливість поборотися за місце в складі збірної Норвегії на відбіркових змаганнях у Бейтостолені минулого тижня.

У жінок кадрова втрата лише одна, проте дуже серйозна – Крістін Шістад, яка може пропустити всю першу половину сезону через операцію на животі. Без неї спринт, та ще й класикою, ризикує перетворитися на відкритий чемпіонат Швеції. У попередні два роки Емма Рібом стартувала на Кубку світу з перемог у двох перших спринтах, проте впоратися з блискуче готовою Йонною Сундлінг цього разу їй буде дуже важко. Тішить, що травма стопи Фріди Карлссон виявилась не такою серйозною, як вважали спочатку, і вона в Руці виступить. Хоча, не виключено, що шведка пропустить суботній спринт, щоби не перевантажувати себе.

Не варто дивуватися, якщо провалить етап у Руці Джессіка Діггінс: для неї слабкий старт сезону (і, перш за все, це стосується саме етапу в Руці) давно став нормою, хоча якраз рік тому в Куусамо американка приємно здивувала. Її партнерка по команді, Розі Бреннан, навпаки славиться умінням добре розпочинати сезон та показувати високі результати в Руці.

Сподіваємося на інтригу в чоловічому спринті. Рука є однією з найменш успішних спринтерських трас для Йоханнеса Клебо: тут він здобув лише три перемоги у восьми стартах на Кубку світу.

Двоборство

Старти тижня:

П’ятниця, 29 листопада

12:25/16:00 | Рука (Фінляндія), компакт, HS 142/7,5 км

Субота, 30 листопада

11:15/15:15 | Рука (Фінляндія), особистий Гундерсен, HS 142/10 км

Неділя, 1 грудня

9:30/13:30 | Рука (Фінляндія), масстарт, 10 км/HS 142

Як і для лижників-гонщиків, для двоборців етап у Руці буде відкриттям сезону. Погодні умови, як уже було зазначено вище, у суботу та неділю будуть далеко не оптимальними. Щоб підстрахуватися, організатори замінили одне з четвергових тренувань на PCR (Provisional Competition Round) – контрольне тренування, яке, в разі скасування змагальної спроби, використовується як основний стрибковий раунд на трампліні. Таким чином, у Руці буде одразу два PCR замість звичного одного.

Виступить у Фінляндії збірна України в складі Дмитра Мазурчука та Віталія Гребенюка. Втім, їхні результати на тренуваннях та PCR якогось оптимізму не додають.

Господарі змагань, збірна Фінляндії, не зможе розраховувати на одного з лідерів команди, Еро Хірвонена. Травми у нього немає, проте сам фін зізнався, що його стрибкова форма зараз настільки жахлива, що участь у змаганнях рівня Кубку світу немає жодного сенсу. Перехворіли перед стартом сезону зіркові німці, Вінцец Гайгер і Йоханнес Ридцек. Тому їхні можливі невдачі, особливо в плані гоночних швидкостей, не повинні нікого дивувати.

В цілому зазначимо, що етап у Руці є найбільш сприятливим для двоборців з ухилом у бік стрибікв. Трамплін в Куусамо – найпотужніший з тих, які використовуються на Кубку світу з двоборства, тому розриви після стрибкових спроб зазвичай дуже великі, і відіграти у гонці їх неможливо. Тому, не виключено, що сильні гонщики отримають шанси поборотися за високі місця лише в п’ятницю, коли змагання відбуватимуться у форматі компакт з фіксованими розривами після трампліну на підставі місця, а не набраних очок у стрибковій спробі.