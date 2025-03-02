Двоборство. Козлова – 31-ша на ЧС-2025, перемога Вестволд Хагсен

Українська двоборка Каріна Козлова посіла 31 місце в особистому Гундерсені HS102/5км на чемпіонаті світу 2025 року в норвезькому Тронхеймі. 15-річна представниця Тернопільщини показала 15-й результат на трампліні, проте втратила 16 позицій за підсумками гонки.

У першому медальному змаганні, масстарті, Козлова стала 33-ю. Вона – перша представниця України на чемпіонатах світу в жіночому двоборстві.

Переможний дубль оформили господарі, збірна Норвегії. Золото завоювала Гіда Вестволд Хансен, яка на 6,6 секунди випередила Іда Марі Хаген. Компанію на подіумі їм склала австрійка Ліза Хірнер.

Для двоборок це був останній медальний старт на ЧС-2025. На другому тижні на великому трампліні в Тронхеймі змагатимуться лише чоловіки.

Підсумковий результат:

Раніше золото в жіночому скіатлоні на ЧС-2025 завоювала Ебба Андерссон.