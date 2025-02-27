Двоборство. Козлова – 33-тя у історичному масстарті на ЧС-2025
Каріна Козлова
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Українська двоборка Каріна Козлова посіла 33 місце з 36 учасниць у масстарті на чемпіонаті світу 2025 року з лижних видів спорту в норвезькому Тронхеймі. Вона посіла останнє, 36 місце за підсумками масстарту на 5 км, після чого піднялася та 3 позиції в стрибковій спробі.
Нагадаємо, 15-річна тернополянка – перша в історії українська двоборка, що взяла участь у чемпіонаті світу.
Перемогу здобула японка Юна Касаї, яка випередила господарку змагань, норвежку Гіду Вестволд Хансен, і свою сестру-близнючку Харуку Касаї.
Масстарт у двоборок був проведений на чемпіонаті світу вперше в історії. Чоловіки у цьому виді програми в Тронхеймі змагатися не будуть.
Підсумкові результати:
Раніше Йоханнес Клебо та Йонна Сундлінг стали чемпіонами світу в спринті.