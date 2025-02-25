Україна вперше в історії буде представлена в жіночому двоборстві на чемпіонаті світу

Україна вперше в своїй історії буде представлена у жіночому двоборстві на чемпіонаті світу з лижних видів спорту.

Про це повідомляє Суспільне.

Вчора, 24 лютого, був опублікований склад збірної України на чемпіонат світу 2025 року в норвезькому Тронхеймі (26 лютого – 9 березня). До нього увійшла 15-річна Каріна Козлова. Вона стане першою українкою, яка виступить на чемпіонаті світу в жіночому двоборстві.

Жіноче двоборство з’явилося в програмі чемпіонатів світу лише у 2021 році в Оберстдорфі. Проте ні в Німеччині, ні в 2023 році в словенській Планіці українки представлені не були.

Козлова у поточному сезоні взяла участь у чотирьох стартах на Континентальному кубку – другому за силою дивізіоні світового двоборства. В січні в австрійському Айзенерці вона посіла 14 і 17 місця, в німецькому Шонаху – 11-ту і дев’яту позиції.

У лютому 15-річна тернополянка виступила на юніорському чемпіонаті світу в американському Лейк Плесіді, де показала 27-й результат у особистому Гундерсені.

На чемпіонаті світу-2025 Козлова виступить у масстарті та особистому Гундерсені, які відбудуться 27 лютого та 2 березня відповідно.