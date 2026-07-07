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Лижне двоборство виключили з олімпійської програми

Олег Дідух — 7 липня 2026, 18:32
Лижне двоборство виключили з олімпійської програми

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) затвердив програму зимових Олімпійських ігор 2030 року в французьких Альпах.

Про це повідомляє пресслужба МОК.

Ігри-2030 стануть першими в історії гендерно рівними: в усіх видах спорту змагатимуться як чоловіки, так і жінки. Сумарно буде розіграно 126 комплектів нагород: 56 серед жінок, 55 – серед чоловіків, і 15 у змішаних видах програми.

В програмі Ігор-2030 з'являться нові дисципліни: фрірайд і синхронне фігурне катання. При цьому, з програми було виключене лижне двоборство. На Іграх-2026 воно будо єдиним видом спорту, в якому змагалися лише чоловіки.

Двоборство було присутнє в програмі всіх зимових Олімпіад починаючи перших Ігор 1924 року в Шамоні. На Іграх-2026 у цьому виді спорту розігрувалися три комплекти нагород.

Зимова Олімпіада-2030 пройде з 1 до 17 лютого.

Нагадаємо, також МОК відновив у правах Олімпійський комітет Росії.

Лижне двоборство Олімпійські ігри-2030

Лижне двоборство

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