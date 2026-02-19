Два рекорди Офтебро, драма німецьких двоборців. Підсумки лижного дня на Олімпіаді

Двоборство

Старт дня:

Командний спринт, HS 141/2х7,5 км

Програму Олімпіади-2026 у лижному двоборстві завершував командний спринт, який проводився за трохи оновленим форматом: у лижній гонці кожен зі спортсменів долав по 5 етапів спринтерським колом дистанцією в 1,5 км.

Величезний вплив на хід змагань мали погодні умови. І зранку під час стрибків у Предаццо, і вдень під час лижної гонки на Лаго ді Тезеро падав дуже сильний сніг. На трампліні журі вирішило перестрахуватися та трохи занизило стартову лавку, побоюючись падінь при приземленні на снігове покриття, стан якого був дуже далеким від ідеального. Тому дуже далеких стрибків ми у Предаццо цього разу не побачили.

Під час гонки на Лаго ді Тезеро снігопад став ще сильнішим. Це означало, що долати трасу буде ще важче, гонка стане ще селективнішою. А ще – це означало, що дуже багато залежатиме від роботи сервісменів.

Збірна Німеччини цього разу несподівано добре виглядала на трампліні. Йоханнес Ридцек взагалі виграв трайл-раунд, після чого класно стрибнув і у змагальній спробі. Не підвів і Вінценц Гайгер. У підсумку німці, які провалили обидва особистих старти Олімпіади-2026, доволі несподівано отримали шанс врятувати сезон не просто медаллю, а й узагалі золотом. Перед стартом гонки їхня перевага над Норвегією становила 13 секунд.

Вінценц Гайгер Getty Images

Проте вже за перші два етапи гонки Бундестім практично всю свою перевагу розгубив. І у Ридцека, і у Гайгера відверто погано працювали лижі. Їм доводилося відштовхуватися палицями там, де їхні суперники допрацьовували виключно на ковзанні, а практично всю перевагу над норвежцями на перших двох колах німці розгубили на останньому крутому спуску перед фінішем.

Але на цьому проблеми німців не закінчилися. Незабаром після того, як норвежці їх наздогнали, до групи лідерів також доєдналися австрійці, фіни та японці. Саме ця п'ятірка і повинна була розіграти три медалі.

На восьмому етапі Німеччина з цієї боротьби випала. На початку етапу Гайгер впав, через нього перечепився і японець Рьота Ямамото. Ледве підвівшись, Вінценц впав знову. Контакт із групою лідерів було втрачено остаточно, боротьба за медалі завершилася – і для Німеччини, і для Японії.

Демотивовані німці та японці певний час ще намагалися повернутися в боротьбу, проте зрештою пропустили навіть господарів, збірну Італії. Дует Самуель Коста/Аарон Костнер провів просто блискучу гонку, піднявшись на 7 позицій. Якби італійці бодай трішки краще виступили на трампліні – можливо, поборолися б і за медалі.

Ну а збірна Німеччини таки завершила Олімпіаду-2026 без єдиної медалі – фіаско для команди такого рівня. Чи призведе це до відставки тренерського штабу? Побачимо. Безумовно, прорахунків з їхнього боку в поточному сезоні вистачало – чого вартує хоча би те, що Юліан Шмід підійшов до Олімпіади на явному спаді форми.

Проте варто зазначити, що на такий провал збірної Німеччини вплинули й багато побічних факторів. Наприклад, травма Гайгера в листопаді, через яку весь сезон для чинного володаря Кубка світу пішов шкереберть. Також не можна не відзначити і погану роботу сервісменів, які провалилися не лише сьогодні в умовах сильного снігу, а й минулого тижня в першому особистому турнірі, коли гонка відбувалася за дуже високих температур. І якщо тренерський штаб Бундестіму заслуговує на покарання за свою роботу, то сервіс-бригада команди – тим більше.

Після падінь німців і японців на три медалі залишилося три претенденти. Проте на передостанньому, дев'ятому етапі, самоліквідувалися з боротьби за золото й австрійці – у тому ж місці, що і Гайгер, впав і Штефан Реттенеггер. Для нього це взагалі був не кращий день – він провалив і свою спробу на трампліні.

Штефан Реттенеггер Getty Images

Тим не менш, австрійці зуміли втримати третє місце, після двох срібних нагород додавши до командної скарбнички на цій Олімпіаді ще й бронзу. Що цікаво, жодного з чотирьох падінь телеоператори не зуміли "впіймати" та показати в прямому ефірі – лише у повторах. Тому до їхньої роботи також є чимало претензій.

У підсумку боротьба за золото звелася до протистояння між Еро Хірвоненом і Єнсом Луросом Офтебро на заключному етапі. Вийшла вона дуже драматичною. Хірвонен зумів відповісти на атаку свого суперника на останньому підйомі та загалом виглядав нічим не гірше за норвежця.

Перед заключним спуском Еро сів за Офтебро, що давало йому змогу завдяки аеродинаміці отримати більший запас швидкості при викоті на фінішну пряму. Проте Хірвонен припустився помилки, занадто рано вийшовши з цього аеродинамічного мішка.

Справа в тому, що Офтебро рухався оптимальною траєкторією – тією, якою цю ділянку проходили всі спортсмени і на попередніх колах дистанції. Хірвонен же пішов лівіше, де була величезна кількість свіжого снігу. Цей сніг фіна загальмував, моментально нівелювавши той запас швидкості, який у нього був завдяки аеродинаміці.

Єнс Лурос Офтебро Getty Images

Боротьба почалася з нуля, і Хірвонен у фінішному спринті виявився трішки повільнішим. Хоча якби Еро вийшов з-за спини у Офтебро пізніше, коли обидва двоборці вже в'їхали у справжню снігову кашу на фінішній прямій, то все могло би скластися по-іншому.

Як би там не було, Офтебро переписав історію лижного двоборства. Він повторив рекорд свого експартнера по команді Йоргена Гробака, ставши другим у історії двоборства чотириразовим олімпійським чемпіоном. Також норвежець повторив досягнення легендарного фіна Самппи Лаюнена зразка 2002 року, коли той в рамках однієї Олімпіади завоював усі три можливих золота. Казковий результат для Офтебро та всієї збірної Норвегії з огляду на те, наскільки складним для них був старт сезону.

Ну а збірна України посіла в підсумку 12 місце, зумівши в гонці обійти команди Польщі та Китаю. Так, на трампліні Олександр Шумбарець і Дмитро Мазурчук могли би виступити краще, проте, зважаючи на відставання у 2 хвилини та 23 секунди він Естонії, яка фінішувала 11-ю, підсумкового результату для нашої команди це би не змінило.

Заключний старт Олімпіади-2026 у двоборстві вийшов неймовірно насиченим на події та по-справжньому епічним. Залишається лише сподіватися, що це вплине на рішення Міжнародного олімпійського комітету, і двоборство у програмі Олімпійських ігор залишиться.