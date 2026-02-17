Офтебро в погодні за рекордами, провал німецьких двоборців. Підсумки лижного дня на Олімпіаді

Двоборство

Старт дня:

Особистий Гундерсен HS 141/10 км, чоловіки

Другий особистий турнір Олімпіади-2026 у лижному двоборстві у плані умов проведення суттєво відрізнявся від попереднього. По-перше, на великому трампліні прогнозовано розриви після стрибків виявилися більшими, ніж на нормальному. По-друге, за ці дні у Валь ді Ф'ємме помітно похолодало, на олімпійські арени прийшла справжня зима.

На лижному стадіоні "Лаго ді Тезеро" помітно похолодало, і стан снігового покриття суттєво покращився. Такої каші, як минулого тижня, вже не було. Це значно спрощувало гонку для двоборців, підтверджують це і цифри: цього разу 10-кілометрову дистанцію по тому ж колу спортсмени подолали більш ніж на 5 хвилин швидше, ніж минулого тижня.

Попри всі ці зміни, в підсумковому результаті змінилося мало що. Золото та срібло забрали ті ж гонщики, бронзу – представник тієї ж збірної, щоправда, інший.

Перемогу, як і в турнірі на нормальному трампліні, здобув Єнс Лурос Офтебро. На трампліні він знову виступив прекрасно: 5-й результат із відставанням у 22 секунди він лідера, японця Рьоти Ямамото. Ну а далі все було немов за підручником. На першому колі норвежець зібрав навколо себе потужну групу переслідувачів, на другому – наздогнав одинокого лідера, Йоханнеса Лампартера.

Єнс Лурос Офтебро Getty Images

Під кінець другого кола вже сформувалася четвірка лідерів, яка і повинна була розіграти три медалі – Офтебро, його партнер по команда Андреас Скоглунд, а також Йоханнес Лампартер та Ілкка Херола. Оскільки норвежці тут були в більшості, за логікою речей, саме вони і повинні були більше працювати.

Проте одним тактичним рішенням Офтебро розвернув цю ситуацію на 180 градусів. На початку третього кола він пішов у атаку, і зумів скинути Скоглунда. І тепер вже працювати потрібно було Лампартеру та Херолі, аби не дати другому норвежцеві повернутися в групу. Своєю дією Єнс похоронив медальні сподівання партнера по команді, проте збільшив свої шанси на перемогу.

Ну а в останньому підйомі Офтебро провів результативну атаку та оформив переможний дубль на Іграх-2026. З урахуванням перемоги в командному турнірі Пекіну-2022, на рахунку Єнса вже три олімпійських золота. Він знаходиться всього в кроці від повторення рекорду свого легендарного співвітчизника Йоргена Гробака, який завершив кар'єру влітку минулого року.

Зрівнятися з Гробаком Офтебро зможе вже на цій Олімпіаді – його дует із Андреасом Скоглундом виглядає явним претендентом на перемогу в командному спринті, який відбудеться 19 лютого. Таким чином, норвежець може повторити досягнення легендарного фіна Самппи Лаюнена зразка 2002 року та стати другим двоборцем у історії, який на одній Олімпіаді завоював три золота з трьох можливих. Ще два місяці тому, коли збірна Норвегії була в очевидній кризі, в такий сценарій не вірив ніхто.

Єнс Лурос Офтебро Getty Images

Ну а Лампартер знову був змушений задовольнитися сріблом. При цьому, якщо минулого тижня Йоханнес втратив контакт із Офтебро на останньому спуску, то цього разу норвежець зумів відкрити просвіт ще у підйом. У австрійця залишається ще один шанс на золото, проте Крістофу Білеру потрібно буде поламати голову над тим, кого з братів Реттенеггерів поставити в пару до лідера збірної на командний спринт.

Бронза ж знову дісталася представнику Фінляндії. Щоправда, цього разу не Еро Хірвонену, а Ілці Херолі. Чи може фін бути задоволений такий результатом? Важко сказати. У тренуваннях на великому трампліні він виглядав найсильнішим, проте у змагальній спробі виступив суттєво гірше, показавши лише сьомий результат. Якби Херола в основному турнірі відтворив свій тренувальний рівень, можна було би помріяти не просто про медаль, а й про золото.

Його партнер по команді, Еро Хірвонен, який завоював бронзу на нормальному трампліні, цього разу фінішував п'ятим – вони з Херолою просто помінялися місцями. Як би там не було, Еро, який мав величезні проблеми зі стрибками протягом останніх кількох сезонів, можна лише поаплодувати – до Олімпіади він підготувався блискуче.

Знову без медалей залишився Крістьян Ільвес – цього разу сьоме місце. Можливо, естонець міг би поборотися за подіум, якби не змазав приземлення у стрибковій спробі – на цьому він втратив чимало балів. Особливо на контрасті з тим, наскільки якісним з технічної точки зору був стрибок японця Рьоти Ямамото.

Провалює цю Олімпіаду збірна Німеччини. Представники Бундестіму не те що не завоювали медалі, але навіть не мали на це ніяких шансів. Занадто багато було програно на трампліні. Так, варто відзначити, що усім трьом представникам збірної Німеччини не пощастило з вітровими умовами в стрибку. Проте, якщо дивитися на їхній рівень у тренуваннях, то не можна сказати, що вони були здатні на щось принципово краще, ніж те, що показали.

Вінценц Гайгер Getty Images

У німців залишається лише один шанс врятуватися від тотального провалу на цій Олімпіаді – командний спринт. Утім, якщо і там Бундестім залишиться без медалей, ніхто не здивується. Той же фінський дует Херола/Хіровнен виглядає дуже перспективно.

Що стосується українців, то Дмитро Мазурчук знову виявився сильнішим за Олександра Шумбарця – 30 місце проти 31-го. Чи могло скластися по-іншому? Цілком. По-перше, у деяких тренуваннях Шумбарець демонстрував дуже класні стрибки, на рівень топ-20. І якби на такому ж рівні він стрибнув і в основних змаганнях – мав би всі шанси обіграти свого більш досвідченого та збалансованого партнера по команді. Також варто відзначити, що Мазурчук у гонці стартував у "хвилі", що дало йому змогу трохи економити сили на перших кілометрах дистанції.

Гірські лижі

Що завтра?

11:00/14:30 – слалом, жінки

У середу, 18 лютого, гірськолижна програма Олімпіади-2026 завершуватиметься жіночим слаломом. Останній шанс Мікаели Шиффрін врятуватися від другої провальної Олімпіади поспіль. Зіркова американка буде притиснутою до стіни, а, як ми бачимо, у стресових умовах вона виглядає не кращим чином.

Попри те, що Шиффрін домінувала в слаломі на Кубку світу в поточному сезоні, її попередні виступи на цій Олімпіаді – в командній комбінації та гіганті – говорять про те, що заздалегідь коронувати її не варто. Хто може кинути виклик Мікаелі? Сказати важко, оскільки жодна із потенційних суперниць у попередніх стартах також не виблискувала.

Мікаела Шиффрін Getty Images

Виділяємо, перш за все, Каміль Раст – чинну чемпіонку світу та єдину, хто обігрував Шиффрін у слаломі на Кубку світу в поточному сезоні. У гіганті вона виступила не кращим чином, проте призовий потенціал у першій спробі був помітний – завадили кілька дрібних помилок. Загадкою залишається форма її партнерки по команді Венді Холденер, яка не стартувала в гіганті.

Також серед топ-фавориток – дві німкені. Лена Дюрр у гіганті після першої спроби йшла другою, хоча ця дисципліна для неї залишається другорядною. Емма Айхер на нинішній Олімпіаді вже завоювала два срібла з мінімальним відставанням від переможця. І якби після цього їй підкорилося золото – це було би більш ніж заслужено.

Також претендуватимуть на медалі шведки – Анна Свенн Ларссон, Корнелія Елунд і срібна призерка гіганту, Сара Хектор. Не списуємо з рахунків і Лару Кольтурі, чия перша спроба в гіганті також була дуже якісною.

Лижні гонки

Що завтра?

12:45 – командний спринт, вільний стиль, чоловіки/жінки

Також 18 лютого будуть розіграні комплекти нагород у командних спринтах. Головною інтригою в чоловіків було те, кого тренерський штаб збірної Норвегії вибере в напарники Йоханнесу Клебо. Як і у складі на естафету, вибір знову пав не на Харальда Остберга Амундсена – побіжить Айнар Хедегарт. У будь-якому випадку, норвежці залишаються беззаперечними фаворитами №1.

Айнар Хедегарт Getty Images

У жінок сьогодні з'явилася несподівана новина – командний спринт не побіжить чемпіонка особистого, Лінн Сван. Замість неї разом із Йонною Сундлінг побіжить бронзова призерка, Майя Дальквіст.

З чим же пов'язана відсутність Сван? За офіційною інформацією – вона захворіла. За чутками – її вирішили поберегти на недільний марафон, вважаючи, що золото можна завоювати і з Дальквіст у складі. Можливо, у цьому є резон, проте гра ризикована. Враховуючи складність рельєфу спринтерського кола, Дальквіст замість Сван – даунгрейд відчутний.

Безумовно, дует Сундлінг/Дальквіст залишається головним фаворитом, проте ймовірність поразки стала значно вищою. Тим більше, що чотири роки тому в Пекіні цей же дует сенсаційно програв командний спринт німкеням, хоча тоді Йонна та Майя були не менш явними фаворитами №1.