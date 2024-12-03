Легендарний гірськолижник вибув до кінця сезону через важку травму
Легендарний гірськолижник Марсель Хіршер вибув до кінця поточного сезону через важку травму коліна.
Про це повідомляє NeveItalia.
Австрієць, який змінив спортивне громадянство на нідерландське, порвав хрестоподібні зв’язки коліна у понеділок, 2 грудня підчас тренування гіганту в Райтеральмі. У вівторок вранці Хіршер переніс операцію, через 2-3 дні його випишуть з лікарні.
Відео заїзду, підчас якого гірськолижник отримав травму, він опублікував на своїй сторінці в Instagram.
Нагадаємо, цього сезону австрієць повернувся у великий спорт після п’ятирічної перерви. Він встиг взяти участь всього у трьох гонках Кубку світу. Марсель посів 23 місце у гіганті в Зольдені, не пробився до другої спробі в слаломі в Леві та зійшов з дистанції у Гурглі.
Хіршер – один із найтитулованіших гірськолижників у історії. У його колекції є дві золоті медалі Олімпіад та 7 – чемпіонатів світу. Марсель рекордні 8 разів перемагав у загальному заліку Кубку світу.