Жахлива травма Бріньоне, невизначеність Йохауг. Дайджест новин лижного міжсезоння

Чи не головним недоліком лижних видів спорту є те, що у них міжсезоння надзвичайно довге – 7-8 місяців. Проте, це не означає, що у цей час у світі лижних видів спорту не відбувається нічого цікавого. Особливо якщо йдеться про міжсезоння напередодні олімпійського сезону. Сьогодні до вашої уваги дайджест головних новин зі світу лижних видів спорту за півтора місяці з моменту завершення минулого сезону.

Стрибки з трампліна

– Легендарний Сімон Амманн вирішив продовжити кар’єру щонайменше ще на один сезон і хоче виступити на Олімпіаді-2026, яка може стати для нього уже восьмою в кар’єрі.

Водночас, у збірній Швейцарії відбудуться дуже серйозні зміни. Наприкінці липня посаду головного тренера команди покине Руне Велта. Офіційна причина – "особисті причини", хоча всі ми прекрасно розуміємо, що за цим формулюванням насправді може приховуватися бозна що.

Руне Велта Skijumping.pl

Дуже шкода, враховуючи, що за два роки Велта провів чудову роботу з Грегором Дешванденом зокрема та збірною Швейцарії в цілому, вивівши її на рівень кризових поляків. Тим більше, заміна Велті дуже неоднозначна – Біне Норчіч, відомий за роботою у Північній Америці, а також у Туреччнині та з резервом збірної Норвегії. У березні він відмовився тимчасово очолити збірну Норвегії після скандалу з костюмами на чемпіонаті світу.

– Новим головним тренером збірної Чехії призначено Ярослава Сакалу – одного із найкращих стрибунів у історії країни, дворазового володаря Малого Кубку світу в польотах.

– Австрійський стрибун Луїс Оберштайнер отримав французьке громадянство та з наступного сезону виступатиме за збірну Франції.

– Італійський стрибун Андреа Кампрегер оголосив про завершення кар’єри у віці 23 років. Шкода, оскільки стрибуном він був досить талановитим, особливо як для реалій сучасної збірної Італії.

Андреа Кампрегер skijumping.pl

– Австрійський Рамзау зняв свою кандидатуру як можливого місця проведення чемпіонату світу 2031 року. Наразі єдиним претендентом на проведення лижного мундіалю є Планіца, яка приймала чемпіонат зовсім недавно – лише у 2023 році. Хоча нещодавно стало відомо, що у боротьбу за ЧС-2031 включилася Німеччина: турнір може прийняти Оберстдорф або Клінгенталь разом із Обервізенталем.

– 26 квітня у віці 92 років пішов із життя легендарний німецький стрибун Макс Болькарт. Головне його досягнення в кар’єрі – перемога на Турне чотирьох трамплінів 1960 року. 23 березня 1958 року став неофіційним рекордсменом світу, стрибнувши на 139 метрів на гігантському трампліні в Оберстдорфі з падінням на приземленні.

– Крістіан Католь подав у відставку з посади контролера екіпірування FIS, яку обіймав протягом останніх трьох років. Усе це відголоски того самого скандалу з норвезькими костюмами на ЧС-2025. Водночас, експертом зі спорядження FIS призначила Матіаса Хафеле. Але тут варто зазначити, що він не стане заміною Католю, для Хафеле створили окрему посаду.

– Колишній головний тренер збірної Польщі, Томас Турнбіхлер, став тренером резервного складу збірної Німеччини.

Томас Турнбіхлер skijumping.pl

– Сенсаційний переможець Турне чотирьох трамплінів 2014 року Томас Дітхарт очолив жіночу збірну Австрії.

– Презентовано календар Кубку світу-2025/26. Сезон вдруге поспіль розпочнеться у норвезькому Ліллехаммері, цього разу – 21 листопада. В мідвік 25-26 листопада відбудеться етап у шведському Фалуні, який через сезон прийматиме чемпіонат світу-2027.

Етап у американському Лейк Плесіді перемістився у календарі з лютого на 13 – 14 грудня. Інший заокеанський вояж Кубку світу запланований на 17 – 18 січня в японський Саппоро.

FIS

Окрім Турне чотирьох трамплінів (28 грудня – 6 січня), хайлайтами сезону стануть чемпіонат світу з польотів у німецькому Оберстдорфі (23 – 25 січня) та зимова Олімпіада-2026 (6 – 22 лютого), стрибкові змагання якої відбудуться у Валь ді Ф’ємме.

Усі три польотних етапи Кубку світу відбудуться вже після Олімпіади – в австрійському Кульмі (28 лютого – 1 березня), норвезькому Вікерсунді (21 – 22 березня) та словенській Планіці, яка за традицією прийме фінал сезону 27 – 29 березня.

Гірські лижі

– Лара Кольтурі вирішила залишитися на олімпійський сезон під прапором Албанії. При цьому вона заявила, що планує виступати не лише у технічних дисциплінах, а й у супергіганті. Чи не зарано йде Лара на розширення спеціалізації?

– Петра Влхова завершила співпрацю зі своїм особистим тренером Мауро Піні, який працював із нею протягом останніх чотирьох років. Зіркова словачка, у якої виникле серйозні проблеми з поверненням у спорт після розриву хрестоподібних зв’язок коліна, хоче повністю перезавантажити свою кар’єру. Піні без роботи не залишився: він став тренером жіночої збірної Італії з технічних дисциплін.

Петра Влхова instagram.com/petravlhova13

– Головною новиною міжсезоння є важка травма Федеріки Бріньоне. Італійка вирішила завершити свій тріумфальний сезон виступами на національному чемпіонаті на початку квітня, проте в гіганті важко впала, зламавши плато гомілки та голівку малогомілкової кістки лівої ноги, а також розірвавши хрестоподібні зв’язки коліна. Бріньоне уже розпочала процес реабілітації. Проте травми настільки серйозні, що участь у домашній Олімпіаді-2026 під питанням. Про захист титулу в загальному заліку Кубку світу мова навіть не йде.

– А ось швейцарський Урс Крієнбюль втомився боротися з травмами та завершив кар’єру в віці 31 року. На Кубку світу він тричі піднімався на подіум у швидкісному спуску. Завершила кар’єру і канадка Роні Ремме, яка з 2022 року представляла Німеччину. 29-річна спортсменка одного разу піднялася на подіум на Кубку світу: у комбанації в Кранс Монтані в лютому 2019 року. У 28-річному віці повішала лижі на цвях італійка Вера Чурченталер, яка не може похвалитися навіть такими скромними успіхами.

– Марко Одерматт заявив про те, що через декілька років планує скоротити свою гоночну програму, звузивши спеціалізацію. Яка саме дисципліна буде принесена в жертву – поки що не відомо, проте, за логікою речей, це буде гігант.

Марко Одерматт Getty Images

– Мікаела Шиффрін уже готується до нового сезону. 30-річна американка багато працює над гігантом, у якому дуже здала після неприємної травми на початку минулого сезону. Плани американки щодо швидкісних дисциплін наразі не відомі. Тим часом, Шиффрін стала інвестором новоствореного жіночого футбольного клубу з Денвера.

– Нільс Хінтерманн, який вилікувався від раку, повернувся до складу збірної Швейцарії на підготовку на сезон-2025/26.

– Марсель Хіршер, який порвав хрестоподібні зв’язки на початку минулого сезону, заявив, що поки що не визначився зі своїми планами на майбутнє. Проте продовження кар’єри цілком імовірне.

– Алексі Пінтуро на початку травня повернувся до тренувань після важкого перелому ноги, отриманого в січні на етапі Кубку світу у Венгені. Зірковий француз планує в наступному сезоні зосередитися на гіганті, відмовившись від швидкісних дисциплін. Тим часом, ексчемпіон світу в гіганті Матьє Фавр випав зі складі збірної Франції на підготовку до наступного сезону.

Алексі Пінтуро instagram.com/alexispinturault

– Крістофер Ноймаєр, який у минулому сезоні повернувся в спорт після річної перерви, вирішив остаточно завершити кар’єру в віці 33 років. Причиною став конфлікт з керівництвом збірної та Австрійської лижної федерації, яких швидкісник звинуватив у недостатній довірі до себе.

– Австрійський Лінц більше не проводитиме передноворічні старти жіночого Кубку світу в технічних дисциплінах. Якщо раніше ця локація через рік чергувалася у цьому слоті календаря із Земмерінгом (у парні роки Земмерінг, у непарні – Лінц), то тепер останній стане щорічною локацією Кубку світу.

FIS

Попередня версія календаря Кубку світу-2025/26 уже презентована. Фінал сезону відбудеться у Ліллехаммері. Ймовірно, йдеться про Квітф’єлл і Хаф’єлл – швидкісну та технічну відповідно траси Олімпіади-1994, які приймали змагання "Білого цирку" й у минулому сезоні.

FIS

Кортіна д’Ампеццо та Борміо, як відомо, у наступному сезоні прийматимуть змагання Олімпіади-2026. Кортіну в календарі жіночого Кубку світу замінить Тарвізіо. Де відбудуться передноворічні швидкісні змагання чоловіків замість Борміо – поки що не відомо. Але це точно буде якась інша італійська локація.

Лижні гонки

– Йоханнес Клебо до нового сезону готуватиметься за гібридним планом. Формально головна зірка сучасних лижних гонок не йде на самопідготовку, проте матиме максимальну автономію щодо тренувального плану. Зокрема, Клебо не відмовиться від значних тренувальних обсягів на висоті. У той же час, тренерський штаб збірної Норвегії планує мінімізувати тренування на висотах.

– Спринтер Ховард Солос Таугболь завершив кар’єру на Кубку світу. Він перейде у марафони серії Ski Classics, підписавши контракт із командою Ragde Charge.

– Австрія відмовила Петтеру Нортугу в натуралізації та місці в збірній на Олімпіаду-2026. План "Червоного вбивці" щодо поїздки на Ігри під загрозою зриву.

Петтер Нортуг instagram.com/jantelov1

– Шведська лижниця Моа Ілар на початку квітня перенесла операцію на стопі. Нічого серйозного: реабілітація багато часу не займе.

– Багаторічний лідер чоловічої збірної Швеції Калле Халварссон вирішив піти зі збірної на самопідготовку. Не буде у збірній Швеції і вундеркінда Альвара Мюльбака. Він підписав дворічний контракт із командою Lager 157 і виступатиме на марафонській серії Ski Classics. Хоча участі в Олімпіаді-2026 Мюльбак не виключає.

– Астрід Слінд відмовилася від місця у збірній Норвегії. Вона тренуватиметься зі своїм особистим наставником Крісом Єсперсеном, та суміщатиме виступи на Кубку світу зі Ski Classics. Її контракт із командою Aker Dæhlie розрахований до кінця сезону-2026/27. Приєдналася до Слінд і Анне К’єрсті Кальво.

– Пішли на самопідготовку і головні збірки збірної Фінляндії – Іво та Кертту Нісканен. Кертту працюватиме з особистим тренером Юхо Міконеном. Іво хоче більше часу проводити з сім’єю, що несумісне з планами тренерів збірної на більш централізовану підготовку.

Іво Нісканен instagram.com/iivoniskanen

– Новим головним тренером жіночої збірної Швеції стала відома у недавньому минулому лижниця Іда Інгемарсдоттер. Їй допомагатимуть Йохан Гранат і Стефан Томсон.

– З відходом Пола Гульберга, Дідріка Тонста та Ховарда Солоса Таугболя у складі збірної Норвегії на наступний сезон з’явилося три вакантних місця. Їх зайняти Андреас Фьорден Рее, Оскар Віке та Ян Єнссен.

Майбутнє Терези Йохауг залишається під питанням. Легендарна норвежка спершу обіцяла оголосити своє рішення щодо продовження кар’єри до Пасхи, потім – до 1 травня, проте вже провалила обидва дедлайни.

Тереза Йохауг Getty Images

– Презентовано попередню версію календаря Кубку світу на сезон-2025/26. Головна новина – етап у Холменколлені повертається до формату з марафонами. Щоправда, для цього довелося дати гонщиками аж три тижні відпочинку після Олімпіади. Також на мапу Кубку світу повертається Німеччина – в середині січня відбудеться етап у Обергофі.

Головна новина в календарі – Тур де Скі став ще більш урізаним. Сумарна його дистанція – всього 40 км плюс два спринти. На ранній стадії існування Туру одна тільки гонка Кортіна – Тоблах мала дистанцію в 35 км…

Втім, свою родзинку поступово вимираюча багатоденка таки має. Масстарт у Тоблаху на 5 км вільним стилем буде проведено у новому форматі Heat Mass Start. Усіх учасників поділять на декілька забігів приблизно по 20 чоловік у кожному. Переможцем стає спортсмен із найкращим чистим часом у своєму забігу. Свіжа, цікава ідея, яка вирішить головну проблему масстартів – пасивний хід гонки та низьку селективність.

Двоборство

– Відомий італійський двоборець Самуель Коста, який завершив кар’єру наприкінці сезону-2023/24, оголосив про наміри повернутися в спорт. Його мета – відібратися на домашню Олімпіаду-2026. Зважаючи на поточний рівень конкуренції в збірній Італії, місія абсолютно не видається нездійсненною.

– Йорген Гробак вирішив продовжити кар’єру ще як мінімум на один сезон. Хороші новини для збірної Норвегії: втрата Ріібера та Гробака за одне міжсезоння могли би виявитися занадто важким ударом для команди.

Йорген Гробак instagram.com/joergengraabak

– Збірна Австрії опублікувала свій склад на сезон-2025/26. Екслідера команди Маріо Зайдля понизили до другого складу, його місце в основі зайняв Фабіо Обермейр.

– Новим головним тренером збірної Швейцарії став Тім Хуг – останній на даний момент швейцарський двоборець, який перемагав на Кубку світу (в сезоні-2013/14 у Чайковському). Втім, він керуватиме командою, яка виступає на Континентальному та Альпійському кубках. Єдиний швейцарець рівня Кубку світу, Паскаль Мюллер, продовжить тренуватися зі збірною Німеччини.

– Опубліковано проєкт календаря Кубка світу-2025/26. Як і було обіцяно, наприкінці лютого, образу після Олімпіади, відбудеться перший в історії старт двоборців на польотному трампліні – в Кульмі. Змагатися там будуть у компакті – будь-який інший формат на гігантському трампліні для двоборців був би дуже невдалим рішенням.

На середину грудня запланований спільний зі стрибунами етап у Лейк Плесіді, хоча його проведення поки що не підтверджене. У січні після 16-річної перерви повернеться на мапу Кубку світу німецьких Оберхоф. Фінал сезону відбудеться в Холменколлені, перед ним – Лахтинські ігри, на яких буде спільний лижний сервіс для усіх команд.

Багатоденка в Зеєфельді напередодні Олімпіади буде максимально спрощеною: лише 17,5 гоночних кілометрів за три дні. В цілому, якщо етап у Лейк Плесіді таки буде підтверджений, то цей календар стане найкращим за останні декілька років: різноманіття, нові та повернення старих локацій і відсутність великих прогалин у календарі.

– Також було затверджено декілька регламентних змін на наступний сезон. Зокрема, за весь наступний Кубок світу спортсмени зможуть використати лише 3 стрибкових костюми. Також були внесені зміни в правила обгонів у фінішному створі. Це відголоски скандальної боротьби за бронзу чемпіонату світу-2025 у міксті між Австрією та Японією. Відтепер правила для двоборства будуть такими ж, як і для чистих лижних гонок.