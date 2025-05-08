Презентовано календар Кубку світу-2025/26 зі стрибків з трампліна

Міжнародна лижна федерація (FIS) презентувала календар Кубку світу сезону-2025/26 зі стрибків на лижах з трампліна.

Про це повідомляє пресслужба FIS.

Сезон вдруге поспіль розпочнеться у норвезькому Ліллехаммері, цього разу – 21 листопада. В мідвік 25-26 листопада відбудеться етап у шведському Фалуні, який через сезон прийматиме чемпіонат світу-2027.

Етап у американському Лейк Плесіді перемістився у календарі з лютого на 13 – 14 грудня. Інший заокеанський вояж Кубку світу запланований на 17 – 18 січня в японський Саппоро.

Окрім Турне чотирьох трамплінів (28 грудня – 6 січня), хайлайтами сезону стануть чемпіонат світу з польотів у німецькому Оберстдорфі (23 – 25 січня) та зимова Олімпіада-2026 (6 – 22 лютого), стрибкові змагання якої відбудуться у Валь ді Ф’ємме.

Усі три польотних етапи Кубку світу відбудуться вже після Олімпіади – в австрійському Кульмі (28 лютого – 1 березня), норвезькому Вікерсунді (21 – 22 березня) та словенській Планіці, яка за традицією прийме фінал сезону 27 – 29 березня.

Раніше головний тренер збірної Швейцарії Руне Велта подав у відставку.