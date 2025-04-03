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Найкраща гірськолижниця минулого сезону отримала важку травму

Олег Дідух — 3 квітня 2025, 16:01
Найкраща гірськолижниця минулого сезону отримала важку травму
Федеріка Бріньоне
Getty Images

Зіркова італійська гірськолижниця Федеріка Бріньоне отримала важку травму внаслідок падіння в другій спробі гіганту на чемпіонаті Італії в Альпе Лузія.

Про це повідомляє Neve Italia.

У Бріньоне переломи плато гомілки та головки малогомілкової кістки лівої ноги. Також 34-річна італійка пошкодила зв’язки. Спортсменку вже транспортували до клініки La Madonnina в Мілані, де вона найближчим часом перенесе операцію.

Нагадаємо, минулий сезон вийшов тріумфальним для Бріньоне. Вона здобула 10 перемог на Кубку світу, вигравши загальний залік а також два Малих Кубки світу – в гіганті та швидкісному спуску.

На чемпіонаті сівту-2025 у Заальбаху 34-річна італійка завоювала золото в гіганті та срібло в супергіганті.

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