Одна із найперспективніших гірськолижниць світу визначилась зі збірною на наступний сезон

Один із головних талантів гірськолижного спорту, Лара Кольтурі, в наступному сезоні 2025/26 років і надалі представлятиме Албанію.

Про це повідомляє NeveItalia.

18-річна Кольтурі з моменту дебюту на дорослому рівні в 2022 році представляє Албанію, попри те, що її батьки – італійці. Вона є дочкою відомого тренера Алессандро Кольтурі та олімпілйської чемпіонки 2002 року в супергіганті Даніели Чеккареллі.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Кольтурі може вже у наступному сезоні повернутися під італійський прапор. Проте спортсменка вирішила продовжити виступи у складі збірної Албанії щонайменше ще на один рік.

"Була досягнута угода з Ларою Кольтурі щодо продовження виступів за Албанію в сезоні-2025/26. Деталі контракту знаходяться на стадії доопрацювання. Окрім спортивної кар’єри, бажаємо Ларі успішного завершення навчання у школі", – сказано у заяві Албанської лижної федерації.

Кольтурі завершила минулий сезон на 8 місці в загальному заліку Кубку світу, тричі піднявшись на подіум.