Українець Олександр Окіпнюк зайняв 5-ту сходинку в суперфіналі чемпіонату світу з лижної акробатики, який завершився у швейцарському Енгадіні.

Він виконав технічно складнішу комбінацію ніж у перших двох спробах, але не зміг приземлитись "чисто", зазнавши падіння на спину. За приземлення він набрав 0.5 балів та 11.2 отримав за технічне виконання, заробивши у підсумку 87.21 балів.

Для нього це був третій фінал у кар'єрі. Ще один представник України Максим Кузнєцов у суперфінал не кваліфікувався.

Перемогу ж здобув швейцарець Ное Рот, його земляк Пірмін Вернер виборов бронзу, а срібло в активі американця Квінна Делінгера.

Результати суперфіналу ЧС-2025 з лижної акробатики

1. Ное Рот (Швейцарія) – 143.31 балів

2. Квінн Делінгер (США) – 123.53

3. Пірмін Вернер (Швейцарія) – 107.12

...5. Олександр Окіпнюк – 87.21 балів

10. Максим Кузнєцов – 96.39 балів (після фіналу)

Раніше 18-річна Ангеліна Брикіна посіла 9 місце у фіналі.

Напередодні українські лижні акробати стали срібними призерами чемпіонату світу в командних змаганнях.