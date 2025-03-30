18-річна Брикіна посіла 9 місце у фіналі чемпіонату світу з лижної акробатики

Українська спортсменка Ангеліна Брикіна посіла 9 місце у фіналі чемпіонату світу з лижної акробатики, який відбувається у швейцарському Енгадіні.

За перший стрибок українка отримала 78,75 балів. У другій спробі їй не вдалося покращити результат, Ангеліна набрала лише 62,35. Проте і першого стрибка виявилося достатньо, щоб обійти одразу трьох спортсменок.

Зазначимо, що для 18-річної Оксани це перший чемпіонат світу на дорослому рівні. У кваліфікації Брикіна набрала 82.21 бали, що дозволило їй посісти дев'яте місце.

Нагадаємо, серед чоловіків у фінал також відібралися українські спортсмени. Україну представлятимуть Олександр Окіпнюк та Максим Кузнєцов. Для Окіпнюка це буде третій фінал у кар'єрі, а ось Кузнєцов вперше вийшов у фінал ЧС.

Напередодні українські лижні акробати стали срібними призерами чемпіонату світу в командних змаганнях.