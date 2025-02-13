Фінал гірськолижного ЧС, повернення Йохауг на Кубок світу. Анонс лижного вікенду

Стрибки з трампліна

Старти тижня:

Субота, 15 лютого

8:10 | Саппоро (Японія), HS 137, особистий турнір

Неділя, 16 лютого

4:00 | Саппоро (Японія), HS 137, особистий турнір

Кубок світу зі стрибків з трампліна після Лейк Плесіда здійснює ще один переліт через океан – в японський Саппоро. Етап у Японії буде останнім перед стартом чемпіонату світу в Тронхеймі. Складна логістика, приближення мундіалю – усі передумови побачити далекий від оптимального склад учасників.

І багато хто дійсно вирішив у Саппоро не летіти. Зокрема, збірна України: Євген Марусяк та Віталій Калініченко у цей час готуватимуться до чемпіонату світу в Словенії. Багато змін у складах є й у інших збірних. Наприклад, не виступить у Саппоро лідер збірної Словенії Анже Ланішек. Натомість, після пропуску етапу в Лейк Плесіді повертається на Кубок світу Тімі Зайц.

Зіркова рокіровка відбулася й у збірній Німеччини. Паузу у виступах вирішили зробити Карл Гайгер і Філіп Раймунд, а П’юс Пашке повертається до складу після пропуску етапу в США. Халвора Егнера Гранеруда в складі збірної Норвегії замінить ветеран Роберт Йоханссон.

Карл Гайгер Skijumping.pl

Повертається на Кубок світу легендарний Каміль Стох, а ось двох інших зіркових ветеранів, Пьотра Жилу та Давіда Кубацкі, ми в Саппоро не побачимо. Збірну Польщі в Японії представлять лише четверо стрибунів: окрім Стоха, це Павел Вонсек, Каспер Юрошек і Мацей Кот, який минулого тижня переміг на Континентальному кубку в Крані.

Однією з головних подій етапу в Саппоро буде виступ 52-річного суперветерана Норіакі Касаї, який потрапив до національної групи збірної Японії. Зважаючи на недавні результати Норі, у нього є шанси поборотися за місце в складі команди на чемпіонат світу, чи, принаймні, весняну частину Кубку світу, як це було минулого року.

Гірські лижі

Старти тижня:

П’ятниця, 14 лютого

10:45/14:15 | ЧС-2025, Заальбах-Хінтерглемм (Австрія), гігантський слалом, чоловіки

Субота, 15 лютого

10:45/14:15 | ЧС-2025, Заальбах-Хінтерглемм (Австрія), слалом, жінки

Неділя, 16 лютого

10:45/14:15 | ЧС-2025, Заальбах-Хінтерглемм (Австрія), слалом, чоловіки

Другий тиждень гірськолижного чемпіонату світу стартував із командних комбінацій, які були проведені вперше в історії, а у четвер відбувся жіночий гігіант. У ньому доволі очікувану перемогу здобула Федеріка Бріньоне. У поточному сезоні італійка є беззаперечно найсильнішою гігантисткою світу за потенціалом, проте їй катастрофічно не вистачало стабільності: 2 перемоги та 3 сходи з дистанції на Кубку світу.

Цього разу Бріньоне виграла, та принесла Італії перше золото чемпіонатів світу в жіночому гіганті за останні 28 років. Попередньою, хто перемагала у цій дисципліні, була легендарна Дебора Компаньоні на домашньому мундіалі в Сестрієре.

Перемога Бріньоне була більш ніж переконливою, а, якщо говорити відверто – розгромною. Звичайно, траса гіганту в Заальбаху була непростою, аритмічною та підступною, проте розриви відверто шокували: у бронзової призерки Федеріка виграла 2,62 секунди, Каміль Раст, яка посіла 11 місце, програла більше 4 секунд.

Бріньоне, яка протягом більшої частини своєї кар’єри вважалася невдахою титульних турнірів, останніми роками почала стрімко надолужувати втрачене: два золота та два срібла на двох останніх чемпіонатах світу, срібло та бронза на Олімпіаді-2022 в Пекіні. У Заальбаху Федеріка могла взяти ще одне золото, проте відмовилася від участі у командному турнірі в перший день чемпіонату.

Федеріка Бріньоне Getty Images

Якщо винести за дужки Бріньоне, то збірна Італії гігант провалила. Марта Бассіно та Соф’я Годжа зійшли у першій спробі, Лара Делла Меа – у другій, показавши лише 31-й результат у першому раунді. Нагадаємо, у технічних видах на чемпіонатах світу, на відміну від Кубку світу, право стартувати у другій спробі мають всі, а не лише топ-30 першого раунду. З тією тільки різницею, що спортсменки з–за меж топ-30 доїжджають уже після того, як 30 кращих відстартувала у зворотному порядку та всі медалі вже розіграні.

Єдиною, хто зумів програти Бріньоне менше 2,5 секунд, стала Еліс Робінсон, яка завоювала срібло з відставанням у 0,9 секунди за підсумками двох спроб. Вона принесла Новій Зеландії першу в історії медаль гірськолижного чемпіонату світу. Цілком закономірний підсумок найбільш стабільного сезону Еліс, у якому вона у 5 гігантах на Кубку світу здобула 1 перемогу, сумарно 4 рази фінішувала у топ-3 та наразі лідирує у погоні за Малим кришталевим глобусом.

Робінсон не була готова на рівних конкурувати з неймовірною Бріньоне, проте, водночас, була на голову сильнішою за решту суперниць, яким привезла по 1,7 секунди та більше. А ось у боротьбі за бронзу все було дуже щільно та напружено. Попри відсутність Мікаели Шиффрін, збірна США без медалі не залишилася: Пола Мольцан у боротьбі за бронзу на 0,01 секунди випередила Теа Луїзу Стьєрнесунд і 0,05 – Лару Гут-Бехрамі.

Особливо шкода норвежку, яка виступає стабільно, проте ніколи не ризикує та не виблискує надто яскраво, і часто залишається на підступах до подіуму. Цього разу Теа вирішила ризикнути, у неї вийшов дійсно класний заїзд, але і цього виявилося недостатньо для медалі. Сльози норвежки після фінішу Мольцан цілком можна було зрозуміти.

Ймовірно, могла би втрутитися у боротьбу за медалі Зрінка Лютіч, проте вона припустилася доволі відчутної помилки на першій трасі. Це вартувало їй щонайменше 0,8 секунди, а від Мольцан вона у підсумку відстала на 0,92 секунди.

Після класних виступів у швидкісних видах провалила гігант збірна Австрії. Найкращою з господарок стала Катаріна Лінсбергер. Юлія Шайб після першої спроби замикала топ-10. Знаючи її вміння ризикували та додавати у других раундах, можна було навіть помріяти про медаль, проте Шайб зійшла з дистанції.

Що стосується командної комбінації, то її виграли американки – Брізі Джонсон і Мікаела Шиффрін. При чому, обидві не вразили своїми виступами: четвертий та третій результати відповідно. Американський дует взяв своє саме стабільністю та збалансованістю. Ну а виступ Шиффрін ставить під сумніви її медальні шанси у суботньому слаломі.

Мікаела Шиффрін Getty Images

У чоловіків усе завершилося бенефісом збірної Швейцарії, яка забрала усі три медалі. Марко Одерматт цей вид програми пропускав – він готується до п’ятничного гіганта. Федеріці Бріньоне така тактика золото уже принесла. Переміг дует Франьо Фон Алльмен/Лоїк Мейяр. Таким чином, Франьо зі свого дебютного чемпіонату світу їде з двома золотими нагородами.

Провалили чоловічу комбінацію господарі, збірна Австрії. До фінішу дістався лише один дует із чотирьох – Даніель Хеметсбергер і Фабіо Гштрайн, які посіли п’яте місце.

Також з’явилося декілька новин щодо календаря Кубку світу. Скасований жіночий гігант у Мон Тремблан не буде перенесений. А ось чоловічий швидкісний спуск, який мав відбутися напередодні чемпіонату світу в Гарміш-Партенкіхені, перенесли на п’ятницю, 7 березня у норвезький Квітф’єлл.

Лижні гонки

Старти тижня:

П’ятниця, 14 лютого

12:30 | Фалун (Швеція), спринт, класика, чоловіки/жінки

Субота, 15 лютого

12:45 | Фалун (Швеція), розділка, 10 км, класика, жінки

14:45 | Фалун (Швеція), розділка, 10 км, класика, чоловіки

Неділя, 16 лютого

12:00 | Фалун (Швеція), масстарт, 20 км, вільний стиль, чоловіки

15:00 | Фалун (Швеція), масстарт, 20 км, вільний стиль, жінки

Після двотижневої перерви повертається Кубок світу з лижних гонок, де відбудеться один із класичних етапів календаря – у шведському Фалуні. Заплановані по три особистих старти у чоловіків і жінок, при чому порядок проведення гонок буде традиційним: у п’ятницю – спринт, потім – дві дистанційні гонки. І це першочерговий план, а не реакція на невдалі експерименти в першій половині сезону.

Попри те, що етап у Фалуні, як і у стрибунів, буде останнім перед чемпіонатом світу в Тронхеймі, він збере досить сильний склад учасників. Зокрема, приїдуть усі зірки збірної Норвегії на чолі з Йоханнесом Клебо та Терезою Йохауг. Остання не з’являлася на Кубку світу з часів своєї перемоги на Тур де Скі на початку січня. На тижні Йохауг вкотре підтвердила свої наміри завершити кар’єрі наприкінці поточного сезону та не їхати на Олміпіаду-2026. Хоча опитування в норвезьких ЗМІ говорять про те, що публіка Терезі у цьому питанні не вірить.

Тереза Йохауг Getty Images

Виступить у Фалуні й Анне К’єрсті Кальво, яка доволі несподівано отримала останнє місце в складі збірної Норвегії на чемпіонат світу. Хоча ще зовсім недавно норвезькі інсайдери стверджували, що Анне втратила шанси відібратися на домашній мундіаль.

Зазначимо, що Клебо виступить у Фалуні навіть попри перенесену хворобу. Він мав знаходитися на високогірному зборі в Швейцарії до 10 лютого, проте захворів і достроково повернувся додому на 8 днів раніше, ніж було заплановано.