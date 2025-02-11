Лідер збірної Словенії пропустить етап Кубку світу в Саппоро

Лідер збірної Словенії зі стрибків на лижах з трампліна Анже Ланішек пропустить наступний етап Кубку світу в японському Саппоро, який відбудеться з 14 до 16 лютого.

Про це повідомляє Skijumping.pl.

У Японії словенському команду представлять Ловро Кос, Домен Превц і Рок Облак. До них доєднається Тімі Зайц, який пропускав попередній етап у Лейк Плесіді (7 – 9 лютого).

Ланішек присвятить час тренуванням і підготовці до чемпіонату світу в норвезькому Тронхеймі, який відбудеться з 26 лютого до 9 березня. Етап у Саппоро буде останнім перед мундіалем у Норвегії.

Ланішек наразі посідає 7 місце у загальному заліку Кубку світу з 621 очком у активі.

Раніше повідомлялося про те, що етап у Саппоро пропустить збірна України.