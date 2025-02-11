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Гірські лижі. Шиффрін і Джонсон – чемпіонки світу в командній комбінації

Олег Дідух — 11 лютого 2025, 15:34
Гірські лижі. Шиффрін і Джонсон – чемпіонки світу в командній комбінації
Мікаела Шиффрін
Getty Images

На чемпіонаті світу з гірськолижного спорту 2025 року в Заальбах-Хінтерглеммі вперше в історії було розіграно комплект медалей у командній комбінації серед жінок.

Золото завоював американський дует Брізі Джонсон/Мікаела Шиффрін. Перша показала четвертий результат у швидкісному спуску, Шиффрін – третій у слаломі.

Для Джонсон це вже друге золото на чемпіонаті світу-2025. У суботу, 8 лютого, вона перемогла у швидкісному спуску. Для Шиффрін це перша гонка на нинішньому мундіалі. Вона планує пропустити гігант (13 лютого) та виступити в слаломі 15 лютого.

Срібло завоював швейцарський дует Лара Гут-Бехрамі/Венді Холденер, бронза – у господарок чемпіонату, австрійок Стефані Венір і Катаріни Труппе. Збірна України у цьому виді програми участі не брала.

Підсумкові результати:

Завтра, 12 лютого на чемпіонаті світу будуть розіграні комплекти нагород у чоловічій командній комбінації. Початок першої спроби – об 11:00 за київським часом.

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