Гірські лижі. Бріньоне – чемпіонка світу в супергіганті, українки не фінішували

Італійська гірськолижниця Федеріка Бріньоне завоювала золото чемпіонату світу 2025 року в гігантському слаломі. Вона на 0,9 секунди випередила новозеландку Еліс Робінсон, яка принесла своїй країні першу в історії медаль на чемпіонатах світу з гірськолижного спорту.

Бронзу в драматичній боротьбі завоювала американка Пола Мольцан, яка на 0,01 секунди випередила норвежку Теа Луїзу Стьєрнесунд та на 0,05 – швейцарку Лару Гут-Бехрамі.

Україну в цій гонці представляли дві спортсменки. Юлія Маковецька зійшла з дистанції в першій спробі. Анастасія Шепіленко у першому раунді показала 49-й результат, після чого у другому заїзді також не зуміла дістатися фінішу.

Підсумкові результати:

Вчора у чоловічій командній комбінації завоював швейцарський дует Франьо фон Алльмен/Лоїк Мейяр.