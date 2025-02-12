Йохауг вперше після Тур де Скі виступить на Кубку світу

Збірна Норвегії з лижних гонок назвала склад на етап Кубку світу в шведському Фалуні (14 – 16 лютого). До нього увійшли головні зірки команди – Йоханнес Клебо та Тереза Йохауг.

Про це повідомляє преслужба Норвезького лижного союзу.

Склад збірної Норвегії на етап у Фалуні:

Чоловіки: Йоханнес Клебо, Харальд Остберг Амундсен, Андреас Фьорден Реє, Ерік Вальнеш, Пол Гульберг, Сімен Хегстад Крюгер, Ансгар Евенсен, Евен Нортуг, Ян Томас Єнссен, Мартін Льовстрьом Ньєнгет, Оскар Віке, Йорген Скьольберг, Маттіс Стенсхаген, Матц Вільям Єнссен

Жінки: Тереза Йохауг, Астрід Ойре Слінд, Юлі Мюре, Крістін Фоснес, Хедда Баккемо, Матільде Мюрвольд, Хейді Венг, Сільє Теодорсен, Крістін Шістад, Анне К’єрсті Кальво, Анне Аппельквіст Стенсет, Елена Рісе Йонсен, Хелен Марі Фоссесхольм

Зазначимо, що для Йохауг це перша гонка на Кубку світу з 5 січня поточного року, коли вона оформила перемогу на Тур де Скі.