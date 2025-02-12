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Гірські лижі. Українці – у топ-30 командної комбінації на ЧС, бенефіс Швейцарії

Олег Дідух — 12 лютого 2025, 16:01
Гірські лижі. Українці – у топ-30 командної комбінації на ЧС, бенефіс Швейцарії
Франьо Фон Алльмен
Getty Images

Чоловіча командна комбінація на чемпіонаті світу 2025 з гірських лиж у австрійському Заальбах-Хінтерглеммі завершилась тріумфом збірної Швейцарії, яка забрала усі три призових місця.

Перемогу здобув дует Франьо Фон Алльмен/Лоїк Мейяр. Для Фон Алльмена це вже друге золото на нинішньому чемпіонаті світу, раніше він виграв швидкісний спуск. Срібло завоював дует Алексіс Монне/Тангі Неф, бронзу – Стефан Рогентен і Марк Роша.

Україну представляли три дуети – Тарас Філяк/Роман Цибеленко, Іван Ковбаснюк/Дмитро Шепюк і Максим Марійчин/Артем Солдатенко. Всі три дует дісталися фінішу, проте показали три найгірших результати – 25-й, 26-й і 27-й.

Підсумкові результати:

Вчора, 11 лютого у жіночій командній комбінації золото завоювали американки Брізі Джонсон і Мікаела Шиффрін.

Лоїк Мейяр Франьо Фон Алльмен Чемпіонат світу з гірських лиж

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