Перші в історії польоти для двоборців, репетиція ЧС-2027. Анонс лижного вікенду

Стрибки з трампліна

Старти тижня:

Субота, 28 лютого

14:30 – Бад Міттерндорф (Австрія), HS 235, особистий польотний турнір

Неділя, 1 березня

14:30 – Бад Міттерндорф (Австрія), HS 235, особистий польотний турнір

У зв'язку з тим, що останній старт Олімпіади-2026 у стрибках на лижах з трампліна відбувся ще у понеділок, 16 лютого, летючі лижники отримали майже два тижні відпочинку в розпал зимового сезону – рідкісне явище.

Кубок світу відновлюється польотним етапом у австрійському Бад Міттерндорфі, який цього сезону отримав незвично пізнє як для себе місце в календарі. Після невдалого виступу на Олімпіаді-2026 українські стрибуни мають шанс реабілітуватися на гігантському трампліні, який їм підходить значно краще. Особливо це стосується Євгена Марусяка – три роки тому прорив українця на якісно новий рівень розпочався саме тут.

А ось декого з героїв Олімпіади-2026 ми у Бад Міттерндорфі не побачимо. Наприклад, свіжоспеченого олімпійського чемпіона в SuperTeam, Яна Хьорля. Він пропускає домашній етап через біль у спині. Стрибки з гігантського трампліна в такому стані – дійсно не найкраща ідея.

Ян Хьорль Skijumping.pl

Також не виступить на "Кульмі" триразовий призер Ігор-2026, Кацпер Томасяк. Його в дебютний сезон на Кубку світу тренерський штаб збірної Польщі до гігантських трамплінів поки що не підпускає – на польотному чемпіонаті світу в Оберстдорфі він також не виступав. Цікаво, чи побачимо ми Томасяка у Вікерсунді та Планіці.

Також ми можемо не побачити в Бад Міттерндорфі Рена Нікайдо. Через поломку літака він не зумів вчасно вилетіти до Австрії з Токіо. Японець точно пропустить п'ятничну кваліфікацію й, відповідно, суботній особистий турнір, проте шанси на те, що він встигне до старту недільної кваліфікації, залишаються.

Гірські лижі

Старти тижня:

П'ятниця, 27 лютого

12:00 – Сольдеу (Андорра), швидкісний спуск, жінки

Субота, 28 лютого

11:15 – Сольдеу (Андорра), супергігант, жінки

12:45 – Гарміш-Партенкірхен (Німеччина), швидкісний спуск, чоловіки

Неділя, 1 березня

11:15 – Сольдеу (Андорра), супергігант, жінки

12:45 – Гарміш-Партенкірхен (Німеччина), супергігант

Гірськолижники після Олімпіади відправляються на швидкісні етапи. На чоловіків чекають два старти на "Кандахарі" в Гарміш-Партенкірхені, який цього року представлений лише в чоловічому Кубку світу. Вже відбулося перше тренування, яке виграв срібний призер Олімпіади-2026, Джованні Францоні.

Джованні Францоні Getty Images

Жінки ж відправилися в Андорру, де на них чекають одразу три старти в Сольдеу. Один із них – заміна скасованому супергіганту в Альтенмаркт-Цаухензеє. Увійшла до складу збірної Італії героїня домашньої Олімпіади Федеріка Бріньоне, хоча було чимало прогнозів стосовно того, що після тріумфальних домашніх Ігор вона негайно завершить кар'єру. Проте вихід на пенсію "Тигриці" відкладається щонайменше до кінця поточного сезону.

Тим не менше, Бріньоне зізналася, що досі відчуває біль у травмованій нозі, й у четвер не вийшла на старт другого тренування. Її участь у гонках досі під питанням. Що стосується самих тренувань, то у них найкраще виглядали партнерка Федеріки по команді, Соф'я Годжа, а також чешка Естер Ледецька.

А ось Мікаелу Шиффрін ми в Андоррі не побачимо. Втім, американка не виключає своєї участі в двох останніх супергігантах сезону – у Валь ді Фассі та на фіналі в Ліллехаммері. Що стосується етапу в Валь ді Фассі, то там відбудеться три старти замість запланованих двох: саме в Італію перенесли швидкісний спуск у Кранс Монтані, який був скасований після падіння та травми коліна Ліндсі Вонн.

Мікаела Шиффрін Getty Images

А тим часом, 16-річний талант збірної Італії, Джада д'Антоніо, перенесла операцію на коліні після розриву хрестоподібної зв'язки під час домашньої Олімпіади.

Лижні гонки

Старти тижня:

Субота, 28 лютого

16:30 – Фалун (Швеція), спринт, вільний стиль, чоловіки/жінки

Неділя, 1 березня

13:30 – Фалун (Швеція), скіатлон, 20 км, чоловіки

17:05 – Фалун (Швеція), скіатлон, 20 км, жінки

Лижники-гонщики після Олімпіади-2026 відправляться на класичний етап у Фалуні, і змагатимуться на арені наступного чемпіонату світу. Господарі, збірна Швеції, виступить у ослабленому складі. Відсутні Йонна Сундлінг, Едвін Ангер і Вільям Поромя, вони досі не відновилися після хвороб, які підчепили в Італії. Ангер взагалі може достроково завершити сезон. А ось Фріда Карлссон уже здорова та планує виступити не лише в скіатлоні, а й у спринті.

Фріда Карлссон Getty Images

Не побачимо ми в Фалуні й норвежку Астрід Слінд, яка поїхала підкоряти легендарний марафон серії Ski Classics Васалоппет. З тієї ж причини пропускає домашній етап Кубку світу Альвар Мюльбак, який заради підготовки до Васалоппета відмовився навіть від участь у олімпійському марафоні. До складу збірної Норвегії повертається вундеркінд Ларс Хегген, якого, як багато хто вважає, несправедливо не взяли на Олімпіаду-2026.

До складу збірної Фінляндії не увійшов лідер чоловічої команди, Іво Нісканен. Він ще не повністю відновився після хвороби, через яку не зумів фінішувати в марафоні на Олімпіаді-2026.

Двоборство

Старт тижня:

П'ятниця, 27 лютого

11:00/17:00 – Бад Міттерндорф (Австрія), HS 235/7,5 км, компакт

Двоборці, як і стрибуни, відправилися в Бад Міттерндорф, де на них чекатиме історична подія: перший в історії старт Кубку світу з двоборства на польотному трампліні. Відбуватиметься він у форматі компакту – будь-який інший на польотному трампліні, де розриви будуть гігантськими, не мав би сенсу. При цьому, до старту допущені лише 40 кращих двоборців у стрибковому заліку Кубку світу. Таким чином, українських спортсменів ми в Австрії не побачимо.

Skijumping.pl

Квоти на участь іменні: на старт мають право вийти не 40 кращих із тих, хто планує виступити, а лише спортсмени, які входять у топ-40 стрибкового заліку. Оскільки приїхали в Австрію не всі, участь у турнірі візьмуть лише 30 двоборців. Серед тих, кого ми не побачимо старті – чотири японці на чолі з Акіто Ватабе (при цьому, Рьота Ямамото і Шого Азегамі участь у турнірі візьмуть), а також Маріо Зайдль, який уже завершив свою кар'єру наприкінці січня в Зеєфельді.

У тренуваннях і Provisional competition round домінував Йоханнес Лампартер. Слабко виглядали зіркові німці Вінценц Гайгер і Юліан Шмід, а також господар змагань, Штефан Реттенеггер. Натомість, приємно дивують інші німці – Давід Мах (саме йому належить найдовший стрибок четверга в абсолюті – 236 м), Венделін Таннхаймер і Ріхард Штенцель.

Ну а тим часом про завершення кар'єри у віці 30 років оголосив Якоб Ланге. Німець тричі ставав переможцем Континентального клубу, проте на елітному рівні повною мірою проявити себе так і не зумів. Повісивши лижі на цвях, він не збирається залишатися осторонь спорту, та планує присвятити себе біговим марафонам. Інший німецький двоборець, Мануель Файсст, оголосив про те, що завершить кар'єру наступного року, після чемпіонату світу в Фалуні.