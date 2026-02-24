Українська правда
Олег Дідух — 24 лютого 2026, 16:48
Чемпіон Олімпіади-2026 пропустить домашній етап Кубку світу
Ян Хьорль
Skijumping.pl

Відомий австрійський стрибун Ян Хьорль пропустить домашній етап Кубку світу в Бад Міттерндорфі (27 лютого – 1 березня).

Про це повідомляє Kleine Zeitung.

До складу збірної Австрії увійдуть Клеменс Айгнер, Штефан Ембахер, Мануель Феттнер, Максімільян Ортнер, Штефан Крафт, Йонас Шустер і Даніель Чофеніг. Відсутність Хьорля пов'язана з болями в спині.

"Ян Хьорль цього разу не виступить. Останнім часом у нього з'явилися проблеми зі спино. Йому потрібно трохи часу, щоби повернутися на Кубок світу сповненим сил. Після Олімпіади така пауза має сенс", – заявив головний тренер збірної Австрії Андреас Відхьольцль.

Нагадаємо, на Олімпіаді-2026 Хьорль завоював золото SuperTeam разом із Штефаном Ембахером. У Кубку світу Ян наразі посідає 7 місце. Раніше повідомлялося про те, що у Бад Міттерндорфі не виступить Кацпер Томасяк.

