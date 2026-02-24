Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Лижі

Відкриття Олімпіади-2026 пропустить наступний етап Кубку світу

Олег Дідух — 24 лютого 2026, 12:39
Відкриття Олімпіади-2026 пропустить наступний етап Кубку світу
Кацпер Томасяк
Skijumping.pl

Польський стрибун Кацпер Томасяк не потрапив до складу збірної на етап Кубку світу в Бад Міттерндорфі (Австрія).

Про це повідомляє Skijumping.pl.

До складу збірної Польщі увійшли Павел Вонсек, Каміль Стох, Пьотр Жила, Давід Кубацкі та Клеменс Йоняк.

Етап у Бад Міттерндорфі відбудеться з 27 лютого до 1 березня на польотному трампліні "Кульм". Томасяк досі жодного разу в кар'єрі не виступав на гігантських трамплінах. Польотний чемпіонат світу-2026 у німецькому Оберстдорфі наприкінці січня він також пропускав.

Нагадаємо, Томасяк став одним із головних відкриттів Олімпіади-2026. 19-річний поляк завоював у Предаццо два срібла та одну бронзу. Нинішній сезон для Кацпера є дебютним на рівні Кубку світу.

Кубок світу зі стрибків на лижах з трампліна Кацпер Томасяк

Кацпер Томасяк

"Новий Клебо", спадкоємець Стоха та інші. 10 талановитих лижників, які дивуватимуть усіх у новому сезоні

Останні новини