Клебо та Ріібер у погоні за історією. Анонс лижного вікенду

Стрибки з трампліна

Старти тижня:

П’ятниця, 7 березня

17:15 – ЧС-2025, великий трамплін HS 138, особистий турнір, жінки

Субота, 8 березня

16:45 – ЧС-2025, великий трамплін HS 138, особистий турнір, чоловіки

У стрибунів з трампліна на чемпіонаті світу залишилося розіграти лише два комплекти нагород – в особистих турнірах на великому трампліні серед чоловіків і жінок. На тижні були розіграні два командних турніри – мікст і чоловічий. У обох медалі забрали ті ж збірні (Норвегія, Словенія, Австрія), тільки в різному порядку.

У міксті збірна Норвегії просто розгромила усіх суперників, опередивши найближчого переслідувача, Словенію, на 61,1 бала. Явною слабкою ланкою в словенському квартеті була Ема Клінец. В цілому варто сказати, що міксти – турніри дуже незбалансовані. У жінок рівень конкуренції значно нижчий, ніж у чоловіків, і розриви у рівні між спортсменками набагато більші, ніж у чоловіків.

Це призводить до того, що жіночі етапи створюють набагато більші розриви у балах і мають набагато більший вплив на підсумкові результати, ніж чоловічі. Якщо на 90-метрових трамплінах це ще не так сильно кидається в очі, то на великих, 120-метрових, розриви у жінок просто гігантські.

Skijumping.pl

На поточному чемпіонаті світу мікст вперше був розіграний на великому трампліні, і можна сміливо стверджувати, що експеримент виявився невдалим. Безумовно, цей старт повинен залишитися в програмі чемпіонатів світу, проте проводити мікст слід на нормальному трампліні, як це було до поточного мундіалю в Тронхеймі.

Збірна України у міксті посіла 14 місце з 15 команд. Звісно, на щось більше ніхто і не розраховував, проте невдалий стрибок Євгена Марусяка дещо тривожить з точки зору оцінки його шансів у особистому турнірі на великому трампліні. Тим більше, що і у трьох тренуваннях лідер збірної України жодного разу не піднявся вище за 33 місце. У Віталія Калініченка можуть виникнути проблеми навіть із подоланням кваліфікації.

Що стосується класичного командного турніру, то перемога Словенії здивувала. Точніше, навіть не так: здивувала поразка збірної Австрії. Підопічні Андреаса Відхьольцля домінували на Кубку світу протягом усього поточного сезону, проте ризикують поїхати з Тронхейму без жодного золота.

Що стосується словенців, то Анже Ланішек, як і два роки тому на домашньому мундіалі в Планіці, саме у командному турнірі повною мірою розкрив свій потенціал, який дозволяв вважати його одним із топ-фаворитів і на нормальному трампліні. Також не підвів Ловро Кос, який вважався слабкою ланкою команди Роберта Хрготи.

Тривалий час Словенія лідирувала з доволі комфортною перевагою, проте осічка Тімі Зайца у третій групі другої спроби повернула інтригу: перед вирішальним раундом Словенія випереджала Австрію всього на 2,5 бала. Проте підопічним Роберта Хрогти вдалося захистити свій чемпіонський титул дворічної давнини, а Австрія була близька до того, щоби навіть втратити срібло: Норвегія програла всього 2,1 бала. Австрійці явно підійшли до чемпіонату світу на спаді форми, і наразі жоден із підопічних Андреаса Відхьольцля не виглядає явним претендентом на золото суботнього особистого турніру.

Анже Ланішек Skijumping.pl

Ну а збірна Німеччини залишилася без медалей в обох командних турнірах – четверте місце. Ті побоювання щодо підопічних Штефана Хорнгахера, які ваш покірний слуга висловлював після успішного виступу Бундестіму на нормальному трампліні, справдилися. Карл Гайгер зробив величезний крок назад у результатах. Втім, становище у німців зараз таке, що навіть ось такого Гайгера довелося заявляти на командний турнір – П’юс Пашке виглядає ще гірше. І якщо у першій спробі Карл не підвів, то всього 119 метрів у другому раунді похоронили шанси німців на бронзу. Два скромних стрибки видав Штефан Ляйє, проте від нього більшого ніхто і не чекав. Тим більше, що Ляйє навіть у хорошій формі схильний провалюватися в командних турнірах.

Рівень Андреаса Веллінгера на великому трампліні порівняно з нормальним просів на настільки сильно, як у Гайгера, і він середні за якістю стрибки чергує з дійсно топовими. Тому викреслювати Анді з числа претендентів на медалі особистого турніру не варто, хоча тут його шанси виглядають гіршими, ніж минулого тижня на 90-метровому трампліні.

Хороші тренування видавав Філіпп Раймунд, що дозволило йому відібратися до складу на мікст. І якщо у першій спробі Філ, як у нього це часто буває, перегорів і видав доволі слабкий стрибок, то далі його прорвало: блискучий політ на хілл-сайз у другому раунді та два дуже класних стрибки в класичному командному турнірі. Тому ніхто не здивується, якщо в особистому турнірі він виявиться найкращим із німців.

Гірські лижі

Старти тижня:

П’ятниця, 7 березня

11:30 – Квітф’єлл (Норвегія), швидкісний спуск, чоловіки

Субота, 8 березня

10:30/13:30 – Оре (Швеція), гігант, жінки

11:30 – Квітф’єлл (Норвегія), швидкісний спуск, чоловіки

Неділя, 9 березня

10:30/13:30 – Оре (Швеція), слалом, жінки

11:30 – Квітф’єлл (Норвегія), супергігант, чоловіки

Слідом за жінками, на швидкісний етап Кубку світ в Квітф’єлл приїхали і чоловіки. При чому, вони затримаються в околицях Ліллехаммера на два тижні – потім на них чекає технічний етап у Хаф’єллі. Як і у жінок, у чоловіків програма етапу в Квітф’єллі складатиметься з двох швидкісних спусків і одного супергіганта. Проте, якщо у дівчат так і було заплановано, то у чоловіків п’ятничний швидкісний спуск заміняє той, який мав відбутися 30 січня у Гарміш-Партенкірхені, проте був скасований через складні погодні умови.

Утім, впевненості в тому, що програма етапу в Квітф’єллі пройде згідно з планом, також немає: друге тренування в четвер було скасоване через сильний вітер. Що стосується першого тренування, то його виграв Міха Хробат. Другим став Домінік Паріс, а ось його партнер по команді Маттіа Кассе важко впав і отримав складний перелом ліктьового суглоба. Маттіа у поточному сезоні більше не виступить, а це означає, що Марко Одерматт достроково забезпечив собі Малий Кубок світу в супергіганті: Кассе був єдиним гонщиком, який ще зберігав теоретичні шанси обійти швейцарця.

Йоханнес Клебо Getty Images

Що стосується жінок, то на них чекає традиційний технічний етап у шведському Оре. Каміль Раст лише в останній момент ухвалить рішення щодо участі в гонках, оскільки швейцарка ще не відновилася після неприємного падіння на фініші першої спроби слалома в Сестрієре два тижні тому. Швейцарка іде другою в слаломному заліку Кубку світу, відстаючи від Зрінки Лютіч всього на 39 балів. Тому можна не сумніватися в тому, що Раст зробить усе можливе для того, щоби вийти на старт у неділю.

А тим часом стало відомо, що супергігант, який мав відбутися в грудні у Санкт-Моріці, перенесено на п’ятницю, 14 березня на етап у італійському Ла Туїле.

Лижні гонки

Старти тижня:

П’ятниця, 7 березня

15:00 – ЧС-2025, естафета 4х7,5 км, жінки

Субота, 8 березня

12:30 – ЧС-2025, марафон, 50 км, вільний стиль, чоловіки

Неділя, 9 березня

12:30 – ЧС-2025, марафон, 50 км, вільний стиль, жінки

У жінок на другому тижні чемпіонату світу вже відбулися розділка та командний спринт класикою. І збірна Швеції продовжує збирати все золото жіночої частини програми. На другому чемпіонаті світу поспіль два золота в дистанційних гонках бере Ебба Андерссон, хоча недільний марафон вільним стилем, який закриватиме програму мундіалю в Тронхеймі, дає шанс шведці оформити навіть хеттрик.

Як і в скіатлоні, Андерссон перемогла в напруженій боротьбі з Терезою Йохауг, яка програла всього 1,3 секунди та знову була змушена задовольнитися лише сріблом. Над легендарною норвежкою, яка поверталася в спорт саме заради домашнього чемпіонату світу в Тронхеймі, нависла серйозна загроза завершити мундіаль без жодного золота. Шанси виправити ситуацію залишилося лише два – естафета та марафон, проте в командній гонці шанси обіграти збірну Швеції не дуже високі.

Ебба Андерссон Getty Images

Тривалий час у розділці взагалі пахнуло доволі гучною сенсацією. Ще на позначці в 5,9 км лідирувала Тереза Штадлобер, проте на останніх кілометрах дистанції австрійка різко почала втрачати час і в підсумку взагалі залишилися без медалі – четверте місце. Втім, Штадлобер показала, що перебуває у прекрасній формі. Знаючи її любов до контрактних гонок, Терезу слід розглядати як серйозну суперницю в недільному марафоні.

Ну а бронзу завоювала Фріда Карлссон. Перша медаль для шведки на поточному чемпіонаті світу, проте навряд чи вона може бути цим задоволена – саме розділка була її головним шансом на золото. На аналогічній дистанції на відкритті сезону в Руці вона розгромила усіх суперниць на чолі з Терезою Йохауг, привізши їй 46,5 секунди. Прекрасна ілюстрація як шаленого потенціалу Фріди, так і її невміння виходити на пік форми у потрібний момент.

Розчарувала Астрід Слінд, яка, будучи майстром перш за все саме класики, посіла лише шосте місце. Враховуючи, які проблеми у неї виникли на коньковій половині скіатлону, навряд чи вона буде здатна поборотися за медалі недільного марафону вільним стилем.

Астрід Слінд instagram.com/astridoslind

Утім, головним розчаруванням стала не Слінд, а Кертту Нісканен. Лідерка збірної Фінляндії пропускала всі гонки першого тижня, включно зі скіатлоном, щоби ідеально підготуватися до своєї коронної дистанції – 10 км класикою. Проте у підсумку – лише дев’яте місце.

Враховуючи ще й провальний виступ Крісти Пармакоскі (17-й результат), можна говорити про проблеми зі змазкою. Проте той факт, що Нісканен виграла всього 10 секунд у партнерки по команді Йоханни Матінтало, явно говорить про те, що і готовність її була не оптимальною. Втім, це чергова демонстрація того, наскільки провальною може виявитися стратегія ставки на один короткотерміновий турнір чи навіть на одну конкретну гонку: все це може призвести просто-напросто до того, що весь сезон піде нанівець.

Довела невипадковість свого успіху в скіатлоні Надя Келін. У розділці швейцарка показала восьмий результат, і залишається лише сподіватися, що ЧС-2025 не стане єдиним яскравим спалахом у її кар’єрі.

Лише сьомою стала найкраща з німкень, Катаріна Хенніг. Бундестім явно підготувався до чемпіонату світу не настільки вдало, як, наприклад, до Олімпіади-2022. Втім, шанси на медаль у п’ятничній естафеті у німкень досить непогані. Лише 22-й результат показала Розі Бреннан, яка так і не зуміла врятувати провальний для себе сезон. Враховуючи 36-річний вік американки, слід задатися питанням, чи зможе вона ще повернутися на свій піковий рівень.

А ось Джессіка Діггінс із Тронхейму вже точно не поїде з порожніми руками – вона в парі з Джулією Керн доволі несподівано завоювала срібло в командному спринті класикою. Днем раніше Діггінс пропускала розділку, пославшись на травму стопи, яка сковувала її можливості в класиці протягом останніх двох місяців. Враховуючи, що Джесс взагалі підійшла до чемпіонату далеко не в найкращій формі, такого успіху від американок не очікував ніхто. І тепер великою загадкою є перспективи Діггінс у недільному марафоні.

Джессіка Діггінс x.com/FISCrossCountry

А золото доволі прогнозовано завоював шведський дует Йонна Сундлінг/Майя Дальквіст. Вже вчетверте поспіль на чемпіонатах світу та втретє – саме у такому складі. Розстановка, за якою перші етапи бігла саме Сундлінг, була правильною. Дальквіст не надто хороший спринтер-темповик, її козир – саме потужний фінішний ривок. Сундлінг щоразу створювала для неї запас при передачі естфаети, Майя його двічі потроху втрачала, проте на останньому колі впевнено довела справу до перемоги.

Справжня драма трапилася у боротьбі за бронзу. Тривалий час збірна Фінляндії впевнено трималася в трійці, проте на останньому етапі Ясмі Йонсу буквально зупинилася в підйомі та втратила бронзу, пропустивши швейцарку Надін Фендріх. Друга медаль поточного чемпіонату світу для Фендріх і перша – для 23-річної напарниці Ані Вебер.

Кваліфікацію жіночого командного спринта виграв італійський дует Катеріна Ганц/Федеріка Кассоль, проте у фіналі вони стали лише п’ятими. Проблема тут радше не в невдалому розподіленні сил, а у тому, що обидві погано почуваються саме в контактній боротьбі. Головним провалом жіночого командного спринта стало лише сьоме місце господарок, збірної Норвегії. Втім, було видно, що і у Лотти Венг, і у Крістін Шістад відверто погано працювали лижі.

Що стосується чоловіків, то Йоханнес Клебо знаходиться за крок від того, щоби стати абсолютним чемпіоном світу Тронхейма, вигравши усі 6 гонок із 6 можливих. На другому тижні бенефіс норвежця продовжився. Спершу він виграв розділку, яка, як і аналогічна жіноча гонка, виявилася дуже драматичною.

Йоханнес Клебо Getty Images

Тут також тривалий час назрівала сенсація, Вільям Поромя лідирував ще за 3 км до фінішу, проте, як і Тереза Штадлобер, буквально зупинився під кінець і також залишився без медалі. При чому, якщо австрійка відступила на четверте місце, то Поромя – аж на шосте.

Ну а у боротьбі за золото Клебо на 8,8 секунди випередив Еріка Вальнеша. Нагадаємо, Ерік на першому тижні пропустив особистий спринт через проблеми зі спиною, проте на другому тижні тріумфально повернувся на траси: срібло в розділці та золоті нагороди у командному спринті та естафеті.

Норвежці забрали всі три медалі в розділці – бронзовим призером став Харальд Остберг Амундсен. Тепер він буде однією із головних перепон на шляху Йоханнеса Клебо до золота в недільному марафоні вільним стилем. Лише замкнув топ-5 прекрасний класист Мартін Льовстрьом Ньєнгет.

Сильний другий тиждень чемпіонату світу проводить Едвін Ангер. У розділці він посів четверте місце, після чого приніс збірній Швеції бронзу в командному спринті. Його напарником повинен був бути Калле Халварссон, проте ветеран захворів напередодні старту, і бігти довелося Оскару Свенссону, який проводить вкрай невдалий сезон. Оскар не провалився, проте ця бронза шведів – заслуга передусім Ангера.

А ось в класичній естафеті Едвін на фініші програв Валеріо Гронду та був змушений щзнову задовольнитися бронзою. Зазначимо, що для Швеції естафета розпочалася з того, що наприкінці першого етапу на спуску впав Трульс Гіссельман. Проте катастрофою це падіння для команди не стало.

Чого не можна сказати про збірну Фінляндії. Ніка Анттола впав на більш ранніх стадіях першого етапі та втратив на цьому приблизно 25 секунд. Контакт із пелотоном було втрачено, і естафету Ніко передав 12-м із відставанням у 48,5 секунд. Вирок для медальних шансів, особливо за відсутності лідера команди, Іво Нісканена.

Втім, у командному спринті саме фіни завоювали срібло. Блискучий чемпіонат світу для Лаурі Вуорінена, який сенсаційно взяв медалі в обох спринтерських дисциплінах. А ось срібний призер особистого спринта, Федеріко Пеллегріно, у командному програв на фінішній прямій Ангеру та залишив збірну Італії без медалі.

Що стосується збірної Швецарії, то для них срібло чоловічої естафети стало першим у цьому виді програми на чемпіонатах світу. Дивовижно, що таке історичне досягнення команді підкорилося не в епоху великого Даріо Колоньї.

Двоборство

Старти тижня:

П’ятниця, 7 березня

13:00/16:30 – ЧС-2025, командний турнір, чоловіки, HS 138/4х5 км

Субота, 8 березня

10:30/15:30 – ЧС-2025, особистий Гундерсен, HS 138/10 км

У двоборстві на другому тижні чемпіонату світу змагатимуться лише чоловіки. У четвер, 6 березня, мав відбутися командний турнір, проте через сильний вітер провести стрибкову спробу так і не вдалося. Змагання перенесли на п’ятницю.

x.com/fisnoco

Нагадаємо, на командний турнір заявлено 9 команд, серед яких – збірна України у складі Дмитра Мазурчука, Олександра Шумбарця, Олександра Шовкопляса та Руслана Шиманського.

Ще у вівторок чоловіки провели тренування на великому трампліні, і Ярл Магнус Ріібер просто декласував суперників: 27,9 балів переваги над найближчим переслідувачем у першій спробі, 22,7 – у другому. Таку феноменальну форму на трампліні Ярл Магнус демонстрував лише одного разу в кар’єрі – два роки тому на чемпіонаті світу в Планіці.

З таким Ріібером суперникам буде просто неможливо боротися що в особистому турнірі, що у командному. У Ярла Магнуса є прекрасні шанси перетворити свій прощальний чемпіонат світу на тотальний бенефіс і 4 золото у 4 гонках.

Зазначимо, що під тренування на трампліні впав австрієць Томас Реттенеггер. У нього травма плеча, яка не дозволить йому виступити ні в особистому, ні в командному турнірах. Звісно, у збірної Австрії достатньо хороша лава запасних, щоби не втратити бодай бронзу в командному турнірі, проте шанси поборотися за срібло з німцями стали нижчими.