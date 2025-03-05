Стрибки з трампліна. Норвегія завоювала золото ЧС-2025 у міксті

Збірна Норвегії зі стрибків на лижах з трампліна у складі Анни Одін Стрьом, Айрін Марії Квандал, Маріуса Ліндвіка та Йоханна Андре Форфанга завоювала золото змішаного командного турніру на домашньому чемпіонаті світу 2025 року в Тронхеймі.

Вони на 61,1 бала випередили збірну Словенії у складі Еми Клінец, Ніки Превц, Домена Превца та Анже Ланішека. Бронзу завоював австрійський квартет Ева Пінкельніг, Жаклін Зайфрідсбергер, Штефан Крафт, Ян Хьорль.

Збірна Німеччини захистити свій чемпіонський титул не зуміла. Катаріна Шмід, Селіна Фрайтаг, Філіпп Раймунд і Андреас Веллінгер посіли четверте місце.

Підсумкові результати:

Нагадаємо, збірна України у складі Тетяни Пилипчук, Жанни Глухової, Віталія Калініченка та Євгена Марусяка фінішувала 14-ю, припинивши боротьбу в першій спробі.