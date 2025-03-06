Лижні гонки. Норвегія виграла чоловічу естафету на ЧС-2025

Збірна Норвегії з лижних гонок виграла чоловічу естфаету 4х7,5 км на домашньому чемпіонаті світу 2025 рокі в Тронхеймі. Команда у складі Еріка Вальнеша, Мартіна Льовстрьома Ньєнгета, Харальда Остберга Амундсена та Йоханнеса Клебо на 21,6 секунди випередила збірну Швейцарії (Сіріл Фендріх, Йонас Бауманн, Джейсон Рюш, Валеріо Гронд).

Бронзу виборов шведський квартет Трульс Гіссельман, Вільям Поромя, Єнс Бурман, Едвін Ангер.

Збірна України у складі Олександра Лісогора, Руслана Денисенка, Дмитра Драгуна і Дениса Мухотінова посіла 19 місце з 20 команд, які дісталися фінішу. Ще 7 команд зняли з дистанції як колових.

Підсумкові результати:

Зазначимо, що для Клебо це вже п’яте золото у п’яти гонках на поточному чемпіонаті світу. Вчора він у парі з Вальнешем виграв командний спринт класикою.