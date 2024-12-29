Відома шведська лижниця зійшла з Тур де Скі

Шведська лижниця Йоханна Хагстрьом зійшла з Тур де Скі-2024/25 вже після першого етапу. Вона не вийде на старт масстарту на 15 км класикою, який відбудеться у неділю, 29 грудня.

Про це повідомляє Expressen.

Причиною сходу називається хвороба, симптоми якої 26-річна шведка почала відчувати у суботу під час спринта вільним стилем у італійському Тоблаху. У ньому Хагстрьом показала другий результат у кваліфікації, проте після цього вилетіла уже в чвертьфіналі та посіла підсумкове 22 місце.

Нагадаємо, Хагстрьом виграла спринт класикою на першому етапі Кубку світу в Руці 30 листопада. Ця перемога була для неї першої в кар’єрі на Кубку світу. У спринтерському заліку Йоханна наразі посідає п’яте місце з 225 очками в активі.