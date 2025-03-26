Вірив, що у них кохання: у Швеції розпочався суд над 64-річним сталкером зіркової лижниці

У Швеції сьогодні, 26 березня, розпочався суд над 64-річним чоловіком, який сталкерив (небажане переслідування в житті та соцмережах – прим.) за лижницею Фрідою Карлссон.

Про це пише NRK.no.

За даними поліції, 64-річний чоловік зберіг понад 7000 фотографій Фріди Карлссон. Чоловіка звинувачують у незаконному переслідуванні.

Минулої осені він отримав наказ про заборону контактувати з нею, але він кілька разів порушив цей наказ.

Заборона на контакти була введена після того, як він переслідував Фріду під час благодійної гонки в травні 2024 року. Тоді він кинувся за шведською лижницею, коли вона покидала стартову лінію. На той час чоловік вже переслідував спортсменку майже півтора року.

За цей період чоловік надіслав понад 200 текстових повідомлень і подзвонив Карлссон 207 разів. Незважаючи на відсутність відповідей, чоловік вірив, що у нього любовні стосунки з нею.

25-річна Фріда Карлссон досягла успіху на чемпіонаті світу з лижного спорту в Тронхеймі тиждень тому, коли вона виграла перше в кар'єрі золото на дистанції 50 км. На Олімпійських іграх 2022 року вона стала бронзовою призеркою в естафеті 4 по 5 км.

Нагадаємо, дворазовий чемпіон Олімпійських ігор Якоб Інгебрігтсен дав свідчення у суді проти батька.