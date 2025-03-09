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Лижні гонки. Карлссон – чемпіонка світу в марафоні

Олег Дідух — 9 березня 2025, 15:38
Лижні гонки. Карлссон – чемпіонка світу в марафоні
Фріда Карлссон
instagram.com/fridakarlsson

Шведська лижниця Фріда Карлссон завоювала золото чемпіонату світу 2025 року в Тронхеймі в марафоні на 50 км вільним стилем. Для неї це перше в кар’єрі особисте золото на чемпіонатах світу.

Карлссон у фінішному спринті випередила двох норвежок – Хейді Венг і Терезу Йохауг. Ебба Андерссон захистити свій титул не зуміла, фінішувавши четвертою. Шведка впала на останніх сотнях метрів дистанції та відстала від трійки лідерів. Таким чином, Швеція завоювала золото в усіх 6 медальних стартах ЧС-2025 у жіночих лижних гонках.

Збірна України у цьому виді програми не була представлена. Це був останній комплект нагород чемпіонату світу 2025 року.

Підсумкові результати:

Вчора у чоловічому марафоні золота завоював Йоханнес Клебо, який став абсолютним чемпіоном світу 2025 року.

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