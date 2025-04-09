Сталкер зіркової лижниці отримав тюремний строк

65-річний громадянин Швеції, який сталкерив (небажане переслідування в житті та соцмережах – прим.) зіркову лижницю Фріду Карлссон, отримав тюремний термін.

Про це повідомляє Expressen.

Чоловік був засуджений до 2 років тюремного ув’язнення умовно та повинен буде виплатити жертві компенсацію в розмірі 40000 крон (близько 3650 євро).

У судовому рішенні сказано, що чоловік повністю усвідомлює, що Карлссон не хоче мати з ним ніяких контактів, і немає причин побоюватися того, що він продовжить чинити злочини.

Нагадаємо, чоловік зберіг понад 7000 фотографій Фріди Карлссон. Минулої осені він отримав наказ про заборону контактувати з нею, проте кілька разів порушив його.

Заборона на контакти була введена після того, як він переслідував Фріду під час благодійної гонки в травні 2024 року. Тоді він кинувся за шведською лижницею, коли вона покидала стартову зону. На той час чоловік вже переслідував спортсменку майже півтора року.

За цей період чоловік надіслав понад 200 текстових повідомлень і подзвонив Карлссон 207 разів. Незважаючи на відсутність відповідей, чоловік вірив, що у нього любовні стосунки з нею.