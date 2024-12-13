Гераскевич – 11-й на Кубку світу в Сігулді

Український скелетоніст Владислав Гераскевич фінішував 11-м у першому старті на етапі Кубку світу в латвійській Сігулді. Після першої спроби він замикав топ-10, проте у другому заїзді відступив на одну позицію.

Інший представник України, Владислав Клименко, показав 28-й результат у першій спробі та не пробився до другого заїзду. Нагадаємо, 15-річний Клименко замінив у складі збірної України Ярослава Лавренюка.

Підсумкові результати:

1. Маркус Ваятт (Велика Британія) 1:39.51 хвилини

2. Метт Вестон (Велика Британія) +0.25

3. Їнь Чжень (Китай) + 0,68

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11. Владислав Гераскевич (Україна) +1.44

28. Владислав Клименко (Україна) — (51.89 секунд) після першої спроби

Нагадаємо, на попередньому етапі в Альтенберзі Гераскевич показав свій найкращий результат у поточному сезоні, посівши сьоме місце.