Нове дно: Гераскевич відреагував на рішення МОК щодо Росії

Український скелетоніст Владислав Гераскевич обурений рішенням Міжнародного олімпійського комітету (МОК) тимчасово відновити в правах Олімпійський комітет Росії

Про це він розповів у соцмережі "Х".

Спортсмен розкритикував керівництво МОК за таку позицію.

"Абсолютно ганебне рішення. Керівництво МОК своїми діями опускається до чергового нового дна. Нинішнє керівництво МОК все більше схоже на чергового російського активу, який просто працює на російську пропаганду.

І все це відбувається на тлі обстрілів житлових будинків в Україні, що відбувається буквально через день. Величезна кількість російських спортивних федерацій продовжує діяти на окупованих територіях, а МОК це повністю ігнорує.

Сподіваюся, що НОКи інших країн не потерплять цього свавілля та нарешті продемонструють тверду позицію проти цих ганебних рішень", – написав Гераскевич.