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Нове дно: Гераскевич відреагував на рішення МОК щодо Росії

Олександр Булава — 8 липня 2026, 00:53
Нове дно: Гераскевич відреагував на рішення МОК щодо Росії
Владислав Гераскевич
НОК України

Український скелетоніст Владислав Гераскевич обурений рішенням Міжнародного олімпійського комітету (МОК) тимчасово відновити в правах Олімпійський комітет Росії

Про це він розповів у соцмережі "Х".

Спортсмен розкритикував керівництво МОК за таку позицію.

"Абсолютно ганебне рішення. Керівництво МОК своїми діями опускається до чергового нового дна. Нинішнє керівництво МОК все більше схоже на чергового російського активу, який просто працює на російську пропаганду.

І все це відбувається на тлі обстрілів житлових будинків в Україні, що відбувається буквально через день. Величезна кількість російських спортивних федерацій продовжує діяти на окупованих територіях, а МОК це повністю ігнорує.

Сподіваюся, що НОКи інших країн не потерплять цього свавілля та нарешті продемонструють тверду позицію проти цих ганебних рішень", – написав Гераскевич.

Нагадаємо, що МОК ухвалив рішення тимчасово відновити в правах Олімпійський комітет Росії. Заборона на його діяльність була введена 12 жовтня 2023 року.

Після цього Національний олімпійський комітет України (НОК) висловив незгоду з рішенням МОК тимчасово відновити в правах російській олімпійський комітет.

Владислав Гераскевич МОК (Міжнародний олімпійський комітет)

Владислав Гераскевич

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