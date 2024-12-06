Гераскевич показав найкращий результат сезону на етапі Кубку світу в Альтенберзі
Український скелетоніст Владислав Гераскевич посів сьоме місце на етапі Кубку світу зі скелетону в німецькому Альтенберзі.
За підсумками двох заїздів Владислав Гераскевич показав час 1:54,14. Його сьоме місце – наразі найкращий результат у сезоні для українця. На попередньому етапі він посів 8 сходинку.
Інший українець Ярослав Лавренюк був дискваліфікований на другу спробу через мінімальне спізнення (1 секунду) на старт та неодягнуті рукавички.
Перемогу ж із часом 1:53,62 хвилини здобув Крістофер Грьоттер (Німеччина). Для нього це вже 4 поспіль перемога.
Підсумкові результати
1. Крістофер Грьоттер (Німеччина) 1:53,62 хв
2. Метт Вестон (Велика Британія) +0.03
3. Маркус Ваятт (Велика Британія) +0.04
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7. Владислав Гераскевич (Україна) +0,52
Наступний етап відбудеться за тиждень на латвійському треку в Сігулді.