Гераскевич показав найкращий результат сезону на етапі Кубку світу в Альтенберзі

Український скелетоніст Владислав Гераскевич посів сьоме місце на етапі Кубку світу зі скелетону в німецькому Альтенберзі.

За підсумками двох заїздів Владислав Гераскевич показав час 1:54,14. Його сьоме місце – наразі найкращий результат у сезоні для українця. На попередньому етапі він посів 8 сходинку.

Інший українець Ярослав Лавренюк був дискваліфікований на другу спробу через мінімальне спізнення (1 секунду) на старт та неодягнуті рукавички.

Перемогу ж із часом 1:53,62 хвилини здобув Крістофер Грьоттер (Німеччина). Для нього це вже 4 поспіль перемога.

Підсумкові результати

1. Крістофер Грьоттер (Німеччина) 1:53,62 хв

2. Метт Вестон (Велика Британія) +0.03

3. Маркус Ваятт (Велика Британія) +0.04

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7. Владислав Гераскевич (Україна) +0,52

Наступний етап відбудеться за тиждень на латвійському треку в Сігулді.