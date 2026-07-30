Гераскевич і Різатдінова засвітилися у популярному шоу: гімнастка показала ексклюзивні кадри

Українські спортсмени Владислав Гераскевич та Ганна Різатдінова спробували себе у новому амплуа, взявши участь у популярному розважальному шоу "Хто зверху?".

Зіркова гімнастка вже встигла поділитися з підписниками атмосферою зі знімального майданчика, опублікувавши ексклюзивні кадри з-за лаштунків майбутнього випуску.

На фотографіях можна побачити не лише самих спортсменів, а й ведучу проєкту Лесю Нікітюк, а також відому українську акторку Катерину Кузнєцову, які також стали частиною зйомок.

"Трохи backstage зі зйомок "Хто зверху?". За кадром завжди залишається стільки сміху, емоцій і веселих моментів. Ділюся частинкою цієї атмосфери. А готовий випуск – це взагалі буде щось!" — написала Різатдінова.

Нагадаємо, напередодні українська гімнастка влаштувала відверту фотосесію, вразивши фанатів.

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Що стосується Гераскевича, Владислав не так давно відсвяткував Великдень разом із тенісною збірною України.