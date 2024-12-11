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15-річний скелетоніст потрапив до складу збірної України на етап Кубка світу: відома причина

Микита Павлів — 11 грудня 2024, 12:37
15-річний скелетоніст потрапив до складу збірної України на етап Кубка світу: відома причина
Владислав Клименко
Suspilne Sport

Україна вперше в історії змагається на етапах Кубка світу зі скелетону у складі двох спортсменів. На етапі Кубка світу, що відбудеться у латвійській Сігулді, Україну будуть представляти Владислав Гераскевич та 15-річний Владислав Клименко.

Про це повідомили у національній команді зі скелетону.

За інформацією джерела, Клименко потрапив до складу збірної через неможливість іншого юнака – 17-річного Ярослава Лавренюка взяти участь у міжнародній першості. Причина відсутності спортсмена пов’язана з навчанням: скелетоністу потрібно скласти іспити і для цього повернутися в Україну.

Відмітимо, що для Клименка виступ у Сігулді не стане першим у кар’єрі на рівні Кубка світу. У сезоні 2023/24 спортсмен дебютував на змаганнях в Альтенберзі, де посів 34-те місце. Новий сезон 15-річний скелетоніст розпочав на Кубку Європи, де його найкращим результатом стало 25-те місце у Вінтерберзі.

Нагадаємо, етап Кубка світу у Сігулді відбудеться у п’ятницю, 13 грудня.

Нещодавно, Владислав Гераскевич зумів показати найкращий результат сезону на етапі Кубка світу в Альтенберзі.

Владислав Гераскевич Владислав Клименко Скелетон Ярослав Лавренюк

Скелетон

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