Збірна США більш ніж на секунду перевершила власний світовий рекорд на етапі Кубку світу

Збірна США з ковзанярського спорту встановила світовий рекорд у чоловічій гонці переслідування на першому етапі Кубка світу сезону-2025/26 у Солт-Лейк-Сіті (штат Юта, США).

Трійка Кейсі Доусон, Емері Леман та Ітан Чепуран показали час 3 хвилини 32,49 секунди.

Це дало змогу перевершити попереднє досягнення в 3:33,66, яке вони ж і встановили в січні 2024 року.

Team USA shows why they’re world champs! 😤 They take the men’s Team Pursuit gold on home ice and shatter their own world record, bringing it down to 3:32.49! ⚡ #SpeedSkating pic.twitter.com/8U0WmzfiV7 — ISU Speed Skating (@ISU_Speed) November 16, 2025

Команда з Норвегії фінішувала другою, відставши від переможців на 2,71 секунди. Збірна Китаю стала третьою з часом 3:36,65.

Ковзанярський спорт. Кубок світу. Етап у Солт Лейк Сіті. Гонка переслідування

США – 3:33,49 Норвегія – 3:35,20 Китай – 3:36,65

HISTORY MADE! 🇺🇸 Team USA wins the Men’s Team Pursuit AND breaks their own world record! 🏆 #SpeedSkating pic.twitter.com/BtbmHtFxFv — ISU Speed Skating (@ISU_Speed) November 16, 2025

Нагадаємо, у перший день змагань француз Тімоті Лубіно побив світовий рекорд на дистанції 5000 метрів.