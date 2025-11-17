Українська правда
Чемпіон Ковзанярський спорт

Збірна США більш ніж на секунду перевершила власний світовий рекорд на етапі Кубку світу

Руслан Травкін — 17 листопада 2025, 02:32
x.com/ISU_Speed

Збірна США з ковзанярського спорту встановила світовий рекорд у чоловічій гонці переслідування на першому етапі Кубка світу сезону-2025/26 у Солт-Лейк-Сіті (штат Юта, США).

Трійка Кейсі Доусон, Емері Леман та Ітан Чепуран показали час 3 хвилини 32,49 секунди.

Це дало змогу перевершити попереднє досягнення в 3:33,66, яке вони ж і встановили в січні 2024 року.

Команда з Норвегії фінішувала другою, відставши від переможців на 2,71 секунди. Збірна Китаю стала третьою з часом 3:36,65.

Ковзанярський спорт. Кубок світу. Етап у Солт Лейк Сіті. Гонка переслідування

  1. США – 3:33,49
  2. Норвегія – 3:35,20
  3. Китай – 3:36,65

Нагадаємо, у перший день змагань француз Тімоті Лубіно побив світовий рекорд на дистанції 5000 метрів.

