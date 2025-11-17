Збірна США більш ніж на секунду перевершила власний світовий рекорд на етапі Кубку світу
Збірна США з ковзанярського спорту встановила світовий рекорд у чоловічій гонці переслідування на першому етапі Кубка світу сезону-2025/26 у Солт-Лейк-Сіті (штат Юта, США).
Трійка Кейсі Доусон, Емері Леман та Ітан Чепуран показали час 3 хвилини 32,49 секунди.
Це дало змогу перевершити попереднє досягнення в 3:33,66, яке вони ж і встановили в січні 2024 року.
Команда з Норвегії фінішувала другою, відставши від переможців на 2,71 секунди. Збірна Китаю стала третьою з часом 3:36,65.
Ковзанярський спорт. Кубок світу. Етап у Солт Лейк Сіті. Гонка переслідування
- США – 3:33,49
- Норвегія – 3:35,20
- Китай – 3:36,65
Нагадаємо, у перший день змагань француз Тімоті Лубіно побив світовий рекорд на дистанції 5000 метрів.