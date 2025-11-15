Французький ковзаняр побив світовий рекорд на дистанції 5000 м

Французький ковзаняр Тімоті Лубіно побив світовий рекорд на дистанції 5000 метрів. Це трапилося на першому етапі Кубку світу сезону-2025/26 у Солт Лейк Сіті (штат Юта, США).

A new era begins! Timothy Loubineaud 🇫🇷 breaks Nils van der Poel’s 4-year-old 5000m record, clocking 6:00.23. The season just kicked into high gear! 🏁🔥 #SpeedSkating pic.twitter.com/gomoaQLfoD — ISU Speed Skating (@ISU_Speed) November 15, 2025

Лубіно подолав дистанцію за 6 хвилин і 0,23 секунди. Він більше ніж на секунду покращив попередній рекорд, який належав вдоразовому олімпійському чемпіону Пекіна-2022, шведу Нільсу Ван дер Пулу, та був встановлений у 2021 році на тій же трасі в Солт Лейк Сіті.

Результати етапу в Солт Лейк Сіті, 5000 м, чоловіки:

Тімоті Лубіно (Франція) — 6.00,23 Мефодій Жилек (Чехія) — 6.02,78 Сандер Ейтрем (Норвегія) — 6.03,38

29-річний Лубіно став першим в історії представником Франції, який встановив світовий рекорд у ковзанярському спорті.

Наприкінці жовтня Спортивний арбітражний суд Лозанни (CAS) відхилив апеляцію російської ковзанярки Дар'ї Качанової щодо допуску до міжнародних змагань у нейтральному статусі.