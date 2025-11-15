Французький ковзаняр побив світовий рекорд на дистанції 5000 м
Тімоті Лубіно
Getty Images
Французький ковзаняр Тімоті Лубіно побив світовий рекорд на дистанції 5000 метрів. Це трапилося на першому етапі Кубку світу сезону-2025/26 у Солт Лейк Сіті (штат Юта, США).
Лубіно подолав дистанцію за 6 хвилин і 0,23 секунди. Він більше ніж на секунду покращив попередній рекорд, який належав вдоразовому олімпійському чемпіону Пекіна-2022, шведу Нільсу Ван дер Пулу, та був встановлений у 2021 році на тій же трасі в Солт Лейк Сіті.
Результати етапу в Солт Лейк Сіті, 5000 м, чоловіки:
- Тімоті Лубіно (Франція) — 6.00,23
- Мефодій Жилек (Чехія) — 6.02,78
- Сандер Ейтрем (Норвегія) — 6.03,38
29-річний Лубіно став першим в історії представником Франції, який встановив світовий рекорд у ковзанярському спорті.
Наприкінці жовтня Спортивний арбітражний суд Лозанни (CAS) відхилив апеляцію російської ковзанярки Дар'ї Качанової щодо допуску до міжнародних змагань у нейтральному статусі.