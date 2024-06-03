Українці здобули срібло на чемпіонаті Європи зі стрільби

Українські юніори посіли другу сходинку зі стрільби з гвинтівки на 50 м із трьох положень на чемпіонаті Європи, який триває в Осієку (Хорватія).

Іван Ткаленко, Олексій Вятчін та Данило Гриник у фінальному протистоянні поступилися представникам Норвегії з рахунком 16:4.

Зазначимо, що змагання триватимуть до 8 червня. Напередодні українці здобули ще п'ять нагород.

Також нещодавно чоловіча збірна України стала другою в стрільбі зі швидкострільного пістолета з 25 м. Окрім цього, Дар'я Дудка та Сергій Куліш здобули золото у змішаній парі. Куліш також посів друге місце у стрільбі з трьох положень (50 м).