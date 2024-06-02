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Українці вибороли 5 нагород на чемпіонаті Європи з кульової стрільби

Микола Дендак — 2 червня, 22:48
Українці вибороли 5 нагород на чемпіонаті Європи з кульової стрільби

Українці вибороли п'ять нагород у черговий день чемпіонату Європи з кульової стрільби (малокаліберні види зброї), яка проходить в хорватському Осієку.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет.

Зокрема, в цей ігровий день представники України здобули 1 золото, 2 срібла та двічі посідали третє місце.

Результати українців

Перше місце:

  • Юлія Коростильова та Максим Городинець (змішана пара, стрільба зі швидкострільного пістолета з 25 м)

Друге місце:

  • Анастасія Німець та Володимир Пастернак (змішана пара, стрільба зі швидкострільного пістолета з 25 м)
  • Максим Городинець, Володимир Пастернак та Денис Кушніров (чоловіки, стрільба зі швидкострільного пістолета з 25 м)

Третє місце:

  • Олег Омельчук (чоловіки, стрільба з довільного малокаліберного пістолета з 50м)
  • Максим Камінський (юніори, стрільба з довільного малокаліберного пістолета з 50м)

Зазначимо, що змагання триватимуть до 8 червня. Напередодні українці здобули ще три нагороди. Чоловіча збірна України стала другою в стрільбі зі швидкострільного пістолета з 25 м.

Окрім цього, Дар'я Дудка та Сергій Куліш здобули золото у змішаній парі. Куліш також посів друге місце у стрільбі з трьох положень (50 м).

Кушніров Стрільба Чемпіонат Європи Юлія Коростильова Максим Городинець Олег Омельчук Володимир Пастернак

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