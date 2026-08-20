Помер легендарний ексхавбек та єдиний гравець Тоттенгема в історії, який зумів оформити хеттрик у ворота Арсенала

На 92-му році життя перестало битися серце колишнього англійського півзахисника лондонського Тоттенгема Террі Дайсона.

Про це повідомляє пресслужба "шпор". Деталі додає The Guardian.

Причини смерті не розголошуються.

Дайсон розпочинав свою кар'єру в англійському клубі Скарборо, який був ліквідований через борги у 2007 році. У 1955 році перейшов до Тоттенгема, де й провів 10 років свого життя.

За цей час хавбек відіграв 209 матчів у футболці лондонського колективу, у яких відзначився 55 голами. У складі команди "лілово-білих" Дайсон виграв Кубок Англії (1961 рік), чемпіонат Англії (1960/61) та Кубок володарів кубків, де він, до речі, у фіналі двічі забив у ворота мадридського Атлетико.

Окрім того, на початку сезону-1961/62 він оформив хеттрик у ворота лондонського Арсенала, чого досі не вдалося жодному гравцеві "шпор" в історії клубу. Сам футболіст пізніше зізнався, що один із голів забив рукою.

Дайсон покинув Тоттенгем в 1965 році, після чого захищав кольори таких команд, як Фулгем, Колчестер Юнайтед та Гілфорд Сіті.

Нагадаємо, що напередодні помер 33-річний нігерійський захисник Кацина Юнайтед. Клубу довелося доводити, що футболіст не прийшов до тями у морзі.