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Молодий ранінбек студентської ліги раптово помер на матчі-відкритті сезону

Микола Літвінов — 30 серпня 2026, 19:55
Молодий ранінбек студентської ліги раптово помер на матчі-відкритті сезону
МайкДжо Барнетт
Кардиналс

Під час стартової гри поточного сезону проти Форт-Льюїса помер ранінбек МайкДжо Барнетт американської футбольної команди коледжу Вільяма Джуелла – Кардиналс.

Про це повідомляє The Athletic.

Як зазначається, Барнетту довелося викликати бригаду швидкої вже після того, як він виконав тачдаун у першій чверті гри. Спочатку парамедики намагалися реанімувати його прямо на брівці, а згодом швидка доправила його до місцевої лікарні, де студенту-третьокурснику констатували смерть.

Подробиць щодо причин його смерті не розголошують. Гру було скасовано внаслідок цього трагічного інциденту.

Зауважимо, що Барнетт провів у Кардиналс 2 сезони, у яких пробіг 457 ярдів і здобув шість тачдаунів. Попри травму, в минулій кампанії атлет став лідером команди за кількістю набраних ярдів на виносі.

Народився Барнетт у місті Шоні-Мішн, штат Канзас та мав шістьох братів і сестер. На шкільному рівні став чемпіоном штату, виступаючи за місцеву команду Ліберті Норт.

Нагадаємо, що напередодні було вбито 18-річну американську футболістку Каролін Хайнтц. 

смерть

смерть

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