У віці 92 років помер перший в історії гравець регбі-ліги, який отримав лицарське звання

На 93-му році життя перестало битися серце культового колишнього регбіста Біллі Бостона.

Про це повідомляє Sky Sports. Деталі додає ESPN.

Він помер у британському місті Віган в одній із місцевих лікарень. Точні причини смерті не розголошуються, проте зазначається, що ексгравець пішов із життя через чотири дні після похорон дружини – Джоан.

Зауважимо, що Бостон за час ігрової кар'єри став легендою клубу Віган Варріорз. У цьому колективі валлієць провів 16 років свого життя, після того, як перейшов до команди в 1953 році в дев'ятнадцятирічному віці.

За цей час він відіграв 488 матчів, у яких реалізував 478 спроб. Він досі лишається найкращим бомбардиром в історії клубу. У складі команди тричі доходив до фіналу Кубку виклику (1958, 1959 та 1965 роки).

У 1954 році Бостон став першим темношкірим гравцем, якого включили до складу збірної Великої Британії з регбі-ліги на турне Австралією та Новою Зеландією. А вже через шість років разом із національною командою він виграв чемпіонат світу з регбі-ліги.

Також варто зазначити, що Бостон – перший спортсмен в історії регбі-ліги, який отримав лицарське звання. Цей титул йому присвоїли у 2025 році.

А після того стало відомо, що пішов із життя легендарний ексхавбек та єдиний гравець Тоттенгема в історії, який зумів оформити хеттрик у ворота Арсенала, Террі Дайсон.