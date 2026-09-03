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У віці 80 років помер перший темношкірий чемпіон ПАР з конкуру

Микола Літвінов — 3 вересня 2026, 16:49
У віці 80 років помер перший темношкірий чемпіон ПАР з конкуру
Енос Мафокате
joburg.org.za

На 81-му році життя перестало битися серце колишнього південноафриканського конкуриста Еноса Мафокате.

Про це повідомляє ESPN.

Причини смерті не розголошуються.

Зауважимо, що до початку кар'єри працював конюхом у сільській місцевості. Свої перші звитяги у конкурі почав здобувати в 1963 році, проте вже згодом внаслідок сегрегаційних законів йому заборонили брати участь в змаганнях до 1975 року.

Енос був відомий під прізвиськом "Король коней". Протягом своїх виступів Мафокате здобув звання першого темношкірого чемпіона ПАР в історії. Окрім того, у 1980 році він став першим темношкірим південноафриканцем, котрий виступав на міжнародних змаганнях.

На Олімпійських іграх 1992 року в Барселоні Мафокате запросили у ролі спортивного посла після того, як в ПАР було скасовано апартеїд (багаторічна політична програма расової дискримінації темношкірого населення).

Після завершення кар'єри Мафокате навчав молодь верховій їзді та повазі до тварин у спеціальній школі в містечку Совето.

Додамо, що конкур – це дисципліна кінного спорту. Її суть полягає у подоланні верхи на коні маршруту зі штучними перешкодами (бар'єрами, стінками, канавами з водою) різної складності та висоти. Головна мета вершника – пройти дистанцію максимально швидко і не зачепити жодної перешкоди, щоб уникнути нарахування штрафних балів.

Нагадаємо, що напередодні пішов із життя король Норвегії Гаральд V. Він у минулому займався вітрильним спортом та виступав на трьох Олімпіадах.

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