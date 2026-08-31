У віці 84 років помер колишній президент Королівської іспанської автомобільної федерації

На 85-му році життя перестало битися серце колишнього президента Королівської іспанської автомобільної федерації (RFEDA) Карлоса Грасії Фуертеса.

Про це повідомляє Motosport Spain. Деталі додає OneFootball.

Фуертес пішов із життя у Мадриді після тривалої боротьби із хворобою.

Зауважимо, що він очолював головний автоспортивний орган в Іспанії протягом 32 років. Він посів крісло очільника організації в 1984 році, а залишив цю посаду вже у 2016 році.

Грасія відзначився значними кроками у розвитку автоспорту серед молоді. Зокрема, він заснував програму, створену для пошуку та підтримки юних автогонщиків "Racing for Spain".

Згодом багато з учасників цього проєкту стали тріумфаторами на міжнародному рівні, серед них були Педро Мартінес де ла Роса, Жорді Жене, Мігель Анхель де Кастро та Хаві Вілла.

Також за час його керівництва свої чемпіонські титули у Формулі-1 здобував Фернандо Алонсо, а Карлос Сайнс двічі виграв світову першість у змаганнях з ралі.

Окрім того, Фуертес 17 років обіймав посаду віцепрезидента Міжнародної автомобільної федерації (FIA).

Нагадаємо, що напередодні пішов із життя король Норвегії Гаральд V. Він у минулому займався вітрильним спортом та виступав на трьох Олімпіадах.