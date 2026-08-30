Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Інше

Троє людей загинуло: Росія завдала удару по учасниках забігу на Харківщині

Олександр Булава — 30 серпня 2026, 13:55
Троє людей загинуло: Росія завдала удару по учасниках забігу на Харківщині

Росія завдала ракетного удару по учасниках забігу на Харківщині. Наразі відомо про трьох загиблих.

Про це 30 серпня повідомили у пресслужбі Нацполіції.

У суботу, 29 серпня, близько 09:30 військовослужбовці ЗС РФ завдали ракетного удару, попередньо з комплексу "Іскандер-М", по населеному пункту, де у той час проходив забіг на честь загиблих Героїв України "Шаную воїнів, біжу за Героїв України". Унаслідок ворожої атаки загинули троє людей.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 367 КК України — службова недбалість, що спричинила загибель людей.

Наразі правоохоронці збирають необхідні докази та надають правову оцінку діям відповідальних осіб.

Раніше повідомлялося, що у ніч із 21 на 22 серпня тренувальна база Чорноморця, яка розташована в Совіньйоні, зазнала суттєвих пошкоджень унаслідок російської атаки.

Росія смерть

Росія

Леонтовича вбили за цю пісню: Меркушина рознесла виступ російських фігуристів під український "Щедрик"
Російські фігуристи виступили під український "Щедрик" на Гран-прі в Китаї
IBU не допустить росіян до міжнародних змагань у сезоні-2026/27
Всесвітня федерація танцювального спорту зняла обмеження з росіян
Відсторонення Росії від дорослих змагань з керлінгу продовжили до кінця року

Останні новини