Від раку помер легендарний ексголкіпер Портсмута та рекордсмен Англії

На 66-му році життя перестало битися серце колишнього голкіпера англійського Портсмута Алана Найта.

Про це повідомляє пресслужба клубу. Деталі додає BBC та The Sun.

У колі близьких людей Найт пішов із життя після багаторічної боротьби із раком простати.

Зауважимо, що Найт є легендою Портсмута. Він доєднався до цього клубу у 1978 році та провів там 22 наступні роки своєї кар'єри. За цей час англієць відіграв у складі "Синьої армії" 801 матч.

Це рекордна кількість поєдинків, оскільки жоден із голкіперів не провів більше матчів за один англійський клуб.

Він залишив "Помпі" у 2000 році, таким чином ставши єдиним гравцем в історії клубу, який виступав у цьому колективі протягом чотирьох десятиліть.

Окрім того, він є одним із небагатьох футболістів, які захищали кольори Портсмута у чотирьох дивізіонах Англії.

Про свій діагноз Алан Найт дізнався у 2024 році, після чого допоміг зібрати понад 40 тисяч фунтів для благодійних організацій, які спеціалізуються на боротьбі проти раку.

Нагадаємо, що напередодні пішов із життя легендарний ексхавбек та єдиний гравець Тоттенгема в історії, який зумів оформити хеттрик у ворота Арсенала, Террі Дайсон.